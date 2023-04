Demos gegen Frankreichs Rentenreform: das fröhliche Gesicht des Protests

Paris. Vielleicht wird sie noch zur nationalen Ikone mit ihrem dunkelbraunen Haarpony, der großen Sonnenbrille und dem roten Gürtel über der schwarzen Hose. Mit ihrem Tanz zu Technotönen in den Straßen von Paris während der Streiktage, an denen seit Januar Hunderttausende in ganz Frankreich gegen die Rentenreform der Regierung protestieren. Bei einer neuerlichen Demo am gestrigen Donnerstag war Mathilde Caillard wieder dabei.

„MC tanzt für das Klima („MC danse pour le climat“) nennt sich die 25-Jährige in den sozialen Netzwerken, in denen sie seit gut einem Monat unerwartete Berühmtheit erlangt hat. Denn ihr Protest ist nicht nur ein friedlicher, sondern auch ein fröhlicher, positiver. Das spricht viele in Frankreich an, die weiter gegen die Anhebung des Rentenalters durch das Reformprojekt von Präsident Emmanuel Macron sind. Am heutigen Freitag entscheidet sich, ob es der Verfassungsrat noch kippt.

Ihr Tanz erreicht Millionen Klicks

Mehr als drei Millionen Mal wurde innerhalb von einer Woche ein Video geklickt, in dem Caillard Anfang März vor dem Protestzug des Umweltschutzvereins Alternatiba Paris, dem sie angehört, tanzte. „Klima, Rente, derselbe Kampf“, skandierten die Aktivistinnen und Aktivisten dazu. Seither luden mehrere Fernsehsender die junge Französin ein. Die Aufmerksamkeit, sagt sie, könne Alternatiba bekannter machen und noch mehr Menschen motivieren, sich ihnen anzuschließen.

„Es macht Angst, eine Demo zu besuchen“, so Caillard gegenüber der Zeitung „Le Monde“. „Vor allem wenn man nur Bilder von Teilnehmern sieht, die mit Tränengas besprüht oder geschlagen werden.“ Die französische Polizei gilt als wenig zimperlich im Umgang mit den Protestierenden, die selbst nicht immer gewaltlos bleiben. Dass Kundgebungen aber auch Spaß machen können, das will die Aktivistin vermitteln, die nach einem Politikstudium und einem Praktikum bei Greenpeace als parlamentarische Mitarbeiterin der Linkspolitikerin Alma Dufour arbeitet.

Die ganze Familie engagiert sich

An ihrer ersten Demonstration nahm sie noch als Baby im Kinderwagen teil. Auch Caillards Eltern interessierten sich früh für den Umweltschutz und beteiligten ihre beiden Töchter an Diskussionen darüber. Ein Wendepunkt war für die jungen Frauen im Jahr 2018 der überraschende Rücktritt des damaligen Umweltministers Nicolas Hulot. Unter Tränen sagte der bekannte Fernsehjournalist und Aktivist in einer Radiosendung, er gebe auf, da er in dieser Regierung unter Präsident Emmanuel Macron nichts ausrichten könne. In der Folge schloss sich Caillards Schwester als Erste Alternatiba Paris an, beteiligte sich an Aktionen zivilen Ungehorsams und riss schließlich auch den Rest der Familie mit. Ihr gefalle, so Mathilde Caillard, dass der Verein nicht einem „althergebrachten Modell, bei dem nur Männer über 50 reden dürfen“, folge.

Es sei ihr bewusst, dass es manche störe, wie sie mit ihrem Körper Widerstand ausdrücke. Doch sexistische Anfeindungen im Internet lässt die Französin an sich abprallen. Das System, das sie bekämpfe, „würde jubilieren, wenn wir klein und bewegungslos wären“. Inzwischen tanzt sie nicht mehr allein zu Technomusik. Bei jeder Demo schließen sich ihr ein paar mehr Menschen an.