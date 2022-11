25-Jähriger siegt in Florida: „Generation Z“ erstmals im Kongress

Der Demokrat Maxwell Alejandro Frost hat in seinem Distrikt in Florida gewonnen. Das Besondere: Mit 25 Jahren ist er das erste Mitglied der „Generation Z“, das in den US-Kongress einzieht.

St. Petersburg. Mit dem Jungdemokraten Maxwell Alejandro Frost zieht zum ersten Mal ein Mitglied der sogenannten „Generation Z“ in den US-Kongress ein. Der 25-Jährige besiegte am Dienstag (Ortszeit) in einem als Demokratenhochburg geltenden Wahlkreis im Großraum Orlando den Republikaner Calvin Wimbish. Den Wahlkreis vertrat in Washington bisher die Demokratin Val Demings, die in diesem Jahr dem bekannten republikanischen Senator Marco Rubio herausfordert.

Frost warb im Wahlkampf für eine Verschärfung des Waffenrechts und soziale Gerechtigkeit, der 72 Jahre alte Wimbish präsentierte sich als ein „christlicher, konservativer und verfassungstreuer“ Kandidat.

Der Generation „Z“ werden überwiegend jene zugerechnet, die Ende der 1990er Jahre bis etwa 2010 zur Welt kamen. Um Kongressmitglied zu werden, müssen Kandidatinnen und Kandidaten in den USA mindestens 25 Jahre alt sein.

RND/AP