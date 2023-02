﻿Mann zeigt offenbar Hitlergruß auf Demo gegen Flüchtlingsunterkunft

Ein Mann steht im Verdacht, am Donnerstagabend am Rand einer Demonstration gegen die geplante Asylbewerberunterkunft im mecklenburgischen Upahl den Hitlergruß gezeigt zu haben.

Grevesmühlen. Ein Mann steht im Verdacht, am Donnerstagabend am Rand einer Demonstration gegen die geplante Asylbewerberunterkunft im mecklenburgischen Upahl den Hitlergruß gezeigt zu haben. Es handle sich um einen 41-Jährigen aus Nordwestmecklenburg, teilte die Polizei gegenüber der „Ostsee-Zeitung“ (OZ) mit. Sie leitete noch am selben Abend ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Blick am Donnerstag, 9. Februar 2023, in Grevesmühlen in Nordwestmecklenburg vor der örtlichen Kreisverwaltung auf eine Protestkundgebung mit Bürgern aus der Region. © Quelle: IMAGO/BildFunkMV

Das Zeigen des Hitlergrußes steht in Deutschland unter Strafe. Es erfüllt die Straftatbestände der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Laut Strafgesetzbuch drohen dem Mann bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe.

Gemeinde protestiert gegen weitere Flüchtlingsunterbringung

Laut der „Ostsee-Zeitung“ distanzieren sich viele Upahler immer wieder von Rechtsextremen und „Reichsbürgern“. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes könnten aber nicht verhindern, dass diese sich Kundgebungen anschließen. Am Donnerstag demonstrierten zuletzt 500 Menschen gegen die Unterbringung von Geflüchteten in Upahl. Anwohner zeigten sich zuletzt auch besorgt über die Wohnbedingungen. Die Bürger kritisierten das geplante Containerdorf als „Getto“ und „Lager“, Menschen würden „eingepfercht“.

Pro Monat werden dem Landkreis Nordwestmecklenburg 80 bis 120 Geflüchtete zugewiesen. Sammelunterkünfte in Sporthallen seien voll. Nachdem er mehrere Absagen bekam oder Grundstücke nicht langfristig genug gepachtet werden konnten, sah Landrat Tino Schomann (CDU) die Notlösung in einer Fläche der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Gewerbegebiet von Upahl.

Dort ist derzeit ist ein Containerdorf für Hunderte Asylsuchende geplant. Ab März sollen die ersten Container aufgestellt werden. Bis zu 400 Flüchtlinge sollen in einem Gewerbe- und Industriegebiet vorübergehend untergebracht werden, berichtet zuletzt der NDR.

