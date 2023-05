﻿„Geschichtsklitterung“: Historiker warnt vor Wiedereinführung der Ostseewoche

Rostock/Schwerin. Das einstige Festival Ostseewoche in Rostock soll wiederbelebt werden. Dieser Vorschlag stammt aus einem Expertengremium, das für die Landesregierung Vorschläge erarbeitet hat, wie MVs Verbindungen im Ostseeraum verbessert werden können. Der Vorstoß ist umstritten – schließlich stammt das Vorbild aus der DDR-Zeit und war ein Propagandamittel der SED.

Tausende Menschen treffen sich in Rostock, besuchen Vorlesungen, Messen, Musikfestivals, Kunstausstellungen oder Wirtschaftstreffen. Ringsum findet ein großes Volksfest statt – friedlich. So ähnlich könnte es wieder sein, findet Klaus-Jürgen Strupp, Unternehmer und Präsident der Industrie- und Handelskammer Rostock. „Die Ostseewoche sollte wiederbelebt werden“, so Strupp. Bewusst spricht er von einer „Marke“. Mit einer solchen Veranstaltung würde MV nach Skandinavien ausstrahlen, könnten Menschen verbunden werden.

Handelskammer und Kunstvertreter befürworten Ostseewoche

Strupp weiß um die brisante Seite seines Vorschlags. „Ich bin kein Ewiggestriger“, sagt er. Aber die Ostseewoche in Rostock sei vor Jahrzehnten sehr erfolgreich gewesen, als in Europa kalter Krieg herrschte. Strupp beruft sich auf das Original aus DDR-Zeiten, das in den Jahren 1958 bis 1975 stattfand. Unterstützung kommt von Jörg-Uwe Neumann, Chef der Kunsthalle in Rostock. „Ich finde die Idee spannend, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur in einem Format zu vereinen, um in die eigene Bevölkerung und Skandinavien hineinzustrahlen.“

Der Vorschlag aus Rostock fällt bei der Landesregierung auf fruchtbaren Boden. Strupp und Neumann haben diesen im Bericht eines Expertengremiums, des MV-Kooperationsrates demokratischer Ostseeraum, festgehalten. Da heißt es zwar offiziell Ostseetage, gemeint sei aber eine große Veranstaltung nach dem Vorbild der Ostseewoche von früher.

Schwesig: Gute Idee, die wir unterstützen

„Ich halte das für einen sehr guten Vorschlag“, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). „Es geht darum, Menschen aus verschiedenen Ländern des Ostseeraums zusammenzubringen und ein deutliches Signal zu setzen, dass wir ein friedliches Miteinander wollen.“ Schwesig stellt in Aussicht, dass eine solche Veranstaltung bereits 2025 stattfinden könnte. Dies werde gerade geprüft. Zuständig: Europaministerin Bettina Martin (SPD).

Ostseewoche von 1958 bis 1975 Die Ostseewoche fand zwischen 1958 und 1975 jährlich in Rostock statt. Eingeladen waren auch Vertreter der damaligen Ostsee-Anrainerstaaten. Das Event sollte die Menschen im Ostseeraum miteinander verbinden, es sollte nach Vorstellung der SED-Führung den Gästen aus dem Ausland die Vorzüge des Lebens im Sozialismus zeigen. Auf diese Weise wollte die Staatsführung bei den skandinavischen Nachbarn auch um die internationale Anerkennung der DDR werben. SED-Spitzenfunktionäre mischten sich bei Veranstaltungen in Kultur und Sport oder bei Messen unter die Menschen. Nebeneffekt: Das Warenangebot war zu dieser Zeit in Rostock deutlich besser als sonst. Historiker bewerten das Event im Nachhinein vor allem als Propaganda der SED-Führung.

Am Vorbild der Ostseewoche von vor 50 Jahren stört sich Schwesig offenbar nicht. „Ob es jetzt Ostseetage heißt oder eine Ostseewoche ist – das möchte ich gerne den Akteuren überlassen.“

Klarer Widerspruch kommt von Prof. Stefan Creuzberger, Historiker an der Universität Rostock. „Wenn es die Initiatoren bewusst darauf angelegt haben, die einstige Ostseewoche wiederzubeleben, dann geschieht das nicht aus historischer Unwissenheit, sondern setzt Kalkül voraus. Diese Geschichtsklitterung lehne ich entschieden ab.“

„Geschichtsklitterung“: Prof. Stefan Creuzberger warnt vor dem Vorbild Ostseewoche aus DDR-Zeiten. © Quelle: privat

Denn die Ostseewoche sei ein „Propagandainstrument, ein zentrales Ereignis in der DDR“ gewesen. „Sie diente zur Werbung für die SED-Diktatur“, so Creuzberger. Mit allem, was dazugehörte, inklusive Überwachung durch die Staatssicherheit. Mit der Ostseewoche habe die DDR-Führung gut Wetter machen wollen, solange die DDR international völkerrechtlich nicht anerkannt war – eine „Propagandashow“.

Alte Fotos und Texte zeigen, wie stark die SED-Spitze einst auf das Event in Rostock setzte. Da sind die Staatschefs Walter Ulbricht und Erich Honecker beim Bad in der Menge zu sehen. Creuzberger warnt auch vor „Legendenbildung“, also einer einseitigen Idealisierung der DDR-Veranstaltung Jahrzehnte später.

10. Ostseewoche 1967 in Rostock mit DDR-Staatschef Walter Ulbricht. Rechts: sein späterer Nachfolger Erich Honecker. © Quelle: Zentralbild Kohls

Über den Namen des Events könne man ja noch diskutieren, erklärt Jörg-Uwe Neumann von der Kunsthalle Rostock. „Ostseewoche“ passe wohl nicht. Am Format aber halte er fest, bietet auch seine Mitarbeit bei der Organisation an: „Wir wollen uns gern maßgeblich einbringen.“ Den Ansatz, die „Ostsee als Meer des Friedens“ zu betonen, hebt er hervor. Den Slogan gab es übrigens bereits auf der DDR-Ostseewoche in den 1960er-Jahren.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.