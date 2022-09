AKW aus, AKW an

Wie schnell kann man abgeschaltete Atomkraftwerke wieder hochfahren?

Bundeswirtschaftsminister Habeck will zwei der drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke zum Jahreswechsel in den Reservemodus schicken. Doch wie schnell ließen sie sich bei einem Engpass überhaupt wieder einschalten? Praktisch gibt es einige Hindernisse.