Medienbericht: Ampel einigt sich auf Alternative zur Gasumlage

Berlin. Die Bundesregierung ist in der Diskussion um eine Alternative zur umstrittenen Gasumlage offenbar zu einer Einigung gelangt. Das berichtet das „Handelsblatt“ in Bezug auf Regierungskreise.

In dem Bericht ist von einer Gaspreisbremse die Rede, für die die Ampelregierung einen „niedrigen dreistelligen Milliardenbetrag“ aufwenden will. Demnach könnten zwischen 150 und 200 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Um 14 Uhr werden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) vor die Presse treten – vermutlich um die Details zu erläutern.

Lange Verhandlungen zwischen Scholz, Habeck und Lindner

Hauptstreitpunkt der Koalitionäre sei die Finanzierung einer solchen Gaspreisbremse gewesen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) pocht auf die Einhaltung der Schuldenbremse im kommenden Jahr. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hätten deshalb lange mit ihm über die Ausgestaltung der Gaspreisbremse verhandelt.

Im Zentrum der Finanzierung soll nun der Wirtschaftsstabilisierungsfonds stehen, berichtet das „Handelsblatt“. Dieser war als Hilfe für Unternehmen in der wirtschaftlich schwierigen Zeit der Corona-Pandemie gegründet worden und lief eigentlich in diesem Sommer aus.

Nun soll er wohl mit neuen Mitteln in Form von Kreditermächtigungen ausgestattet werden. So werde ein Nachtragshaushalt vermieden, heißt es in dem Bericht. Dennoch müsse der Bundestag in der Frage eingebunden werden, ob erneut eine Ausnahme von der Schuldenbremse gemacht werden darf.

Gasumlage ist umstritten

Die Gasumlage sollte eigentlich Anfang Oktober in Kraft treten und würde deutliche Preiserhöhungen für alle Gaskunden bedeuten. Die Frage war, wie eine Alternative zur Umlage finanziert werden soll, um Importeure wie Uniper zu stützen.

Immer mehr Spitzenpolitiker der Ampel-Koalition waren zuletzt von der Gasumlage abgerückt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte als Alternative zur Gasumlage staatliche Hilfen für angeschlagene Gasimporteure gefordert.

