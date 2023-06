Medienbericht: Deutscher in Russland wegen angeblicher BND-Spionage verurteilt

Berlin. Ein Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft sitzt einem Medienbericht zufolge wegen angeblicher Spionage in russischer Haft. Er sei nach einem Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit im März 2023 zu 13 Jahren Haft verurteilt worden, berichtete der „Spiegel“. Ein Moskauer Gericht verurteilte ihn demnach, weil er russische Staatsgeheimnisse an den Bundesnachrichtendienst (BND) weitergegeben haben soll. Ein Geständnis in den Vernehmungen habe der Mann vor Gericht nicht wiederholt.

Familie und Freunde bemühen sich dem Bericht zufolge bei der Bundesregierung um Hilfe. Der Verurteilte habe nie für den BND gearbeitet, sagte dessen Verlobte dem „Spiegel“. Der deutsche Nachrichtendienst informierte die Bundesregierung nach „Spiegel“-Informationen, dass dieser kein BND-Mann sei.

Fall ist Auswärtigem Amt bekannt

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes teilte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag auf Anfrage mit, der Fall sei dem Ministerium bekannt. „Es handelt sich dabei um eine Person mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit. Die Deutsche Botschaft Moskau und das Auswärtige Amt waren von Anfang an mit dem Fall befasst und standen und stehen auf verschiedenen Kanälen in Kontakt mit den russischen Behörden, um konsularischen Zugang zu erhalten.“ Die Botschaft stehe auch mit den Angehörigen und dem weiterem privaten Umfeld des Mannes in Kontakt.

Die russische Zeitung „Kommersant“ hatte im März berichtet, der Mann sei zu 13 Jahren und 3 Monaten Straflager verurteilt worden. Er habe sich der Zusammenarbeit mit dem BND schuldig bekannt und dem Blatt zufolge eine Vereinbarung mit den Ermittlern über einen Strafrabatt ausgeschlossen, wenn er im Gegenzug einen anderen Fall „aufdeckt“. Seine Aussage wirkte sich demnach auf das Spionageverfahren gegen den früheren Journalisten Iwan Safronow aus. Dieser war wegen Landesverrats zu 22 Jahren Haft verurteilt worden.

