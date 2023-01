Medienbericht: Japan will Waffendepots auf Insel nahe Taiwan errichten

Feiernder russischer Politiker in Mexiko sorgt für Kritik in der Heimat

Ein russischer Politiker wurde in seiner Heimat aufgrund einer Videobotschaft als „unethisch“ kritisiert. In einem Luxusurlaub in Mexiko postete er Neujahrsgrüße. Während er in einer Strandbar Cocktails und Krabben zu sich nahm wünschte er allen „viel Geld und gute Laune“. Angesichts dessen wurden in Russland Rücktrittsforderungen laut.