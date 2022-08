Als das Robert Koch-Institut (RKI) im Januar überraschend den Corona-Genesenenstatus von sechs auf drei Monate verkürzte, reagierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zerknirscht. Er behauptete, vorher nichts von der geplanten Änderung gewusst zu haben, und gab RKI‑Chef Lothar Wieler die Schuld. Infolgedessen entzog Lauterbach dem RKI die Zuständigkeit, darüber zu bestimmen, wie lange Menschen nach einer Infektion als genesen gelten.

Das Verhältnis zwischen Lauterbach und Wieler gilt seitdem als angeknackst.

Doch eine E‑Mail, die der „Welt am Sonntag“ vorliegt, wirft nun ein anderes Licht auf das Geschehen. Der Zeitung liege eine interne E‑Mail des RKI an das Gesundheitsministerium vom 11. Januar 2022 vor – vier Tage vor der Veröffentlichung der Genesenenstatusverkürzung auf der RKI‑Website am 15. Januar. Inhalt der Mail: ein Entwurf der geplanten Änderung mit Verweis auf die zeitnah geplante Veröffentlichung. Die Mail soll dem Bericht zufolge an mehrere Referate und die „Lageführung COVID-19″ geschickt worden sein.

Laut der „Welt am Sonntag“ sei der Eingang des Entwurfs im Bundesgesundheitsministerium nicht nur registriert worden. Mitarbeiter des Ministeriums und des RKI hätten anschließend noch Details abgestimmt. „Im Rahmen einer mündlichen Rücksprache“ habe das Ministerium von Gesundheitsminister Lauterbach dem Entwurf abschließend zugestimmt, heißt es.

Gesundheitsministerium beharrt auf eigener Darstellung

Das Gesundheitsministerium bleibt bei seiner Darstellung, Lauterbach habe nichts von der Verkürzung des Genesenenstatus gewusst: „Dem Minister war zum Zeitpunkt seiner damaligen Rede im Bundesrat nicht bekannt, dass der Genesenenstatus jenseits der Quarantäneregeln bereits zum 15. Januar geändert werden würde“, erklärte ein Sprecher gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Samstag.

Grund dafür seien Kommunikationsprobleme zwischen RKI und Gesundheitsministerium sowie interne Missverständnisse gewesen. „Als Reaktion darauf hatte der Minister umgehend ein Verfahren aufgesetzt, damit Entscheidungen der nachgeordneten Behörde bei diesem neuen Verfahren kommunikativ besser vorbereitet werden konnten und können.“

Lauterbach erklärte damals der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ), er sei nicht zuvor über die anstehende Änderung informiert gewesen. Auch Wieler persönlich machte er für den Skandal verantwortlich. Das Vorgehen des RKI‑Chefs sei „nicht in Ordnung“ gewesen, sagte Lauterbach im Februar der „Bild“-Zeitung. Als Konsequenz entzog Lauterbach dem RKI die Verantwortung über den Genesenenstatus schließlich komplett.

Aber auch zwischen Bund und Ländern war das Vertrauen zwischenzeitlich gestört. „Ich fühle mich persönlich hintergangen“, ärgerte sich der damalige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) über die plötzliche Änderung der Corona-Vorschrift. Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ermahnte Lauterbach: „Wir müssen versuchen, Menschen mit Argumenten zu gewinnen und nicht, indem wir sie überrumpeln.“

Nur wenige Stunden, bevor das RKI den Genesenenstatus von Corona-Infizierten von sechs auf drei Monate herunterstufte, versicherte der Gesundheitsminister den Ländern, sie rechtzeitig über Änderungen zu informieren.

