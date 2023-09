Medienberichte: Feuerpause in Konfliktregion Berg-Karabach vereinbart

Klage über „Handelsungleichgewicht"

Handelskammer: Viel Hoffnung für China-Besuch von EU-Kommissar

Die Europäische Handelskammer in China will, dass bei einem Besuch von EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis Probleme für europäische Firmen zur Sprache kommen. Es gebe ein „historisch sehr hohes Handelsungleichgewicht zwischen Europa und China“. Dombrovski soll am Montag Vize-Ministerpräsident He Lifeng treffen.