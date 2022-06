Affenpocken: WHO will „fairen Zugang“ der Impfstoffe für alle Länder schaffen

Die Weltgesundheitsorganisation will angesichts des sich ausbreitenden Affenpocken-Virus einen Teilhabe-Mechanismus für Impfstoffe schaffen. Einige Fachleute kritisieren, dass dies erst in Gang kommt, wenn reiche Länder von dem Virus betroffen sind. Impfungen sollten vor allem in den afrikanischen Ländern vorangetrieben werden, in denen das Virus schon lange endemisch ist.