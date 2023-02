Ehemaliger Kremlchef Medwedew will Ukraine bis an „Grenze Polens“ besiegen

Was Sie am 25. und 26. Februar in Kiel und der Region unternehmen können

Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende unternehmen sollen? In unserer Übersicht finden Sie Tipps und Veranstaltungen für den 25. und 26. Februar in Kiel und der Region. Was unter anderem geboten wird: hochkarätige Darts-Wettkämpfe in Kiel, Trödel zur nächtlichen Stunde in Rendsburg und Comedy zum Grünkohl.