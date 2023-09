Mehr als 2500 Menschen demonstrieren für Menschenrechte im Iran

Hamburg. Anlässlich des ersten Todestages der iranischen Protestikone Jina Mahsa Amini haben zahlreiche Menschen in Hamburg protestiert. An der größten von mehreren Demonstrationen hätten sich schätzungsweise 2500 Menschen beteiligt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Es sei zu vereinzelten Verkehrsbehinderungen gekommen. Der Protest sei friedlich verlaufen. An zwei kleineren Veranstaltungen hätten rund 200 und 20 Menschen teilgenommen.

Am Samstag jährte sich erstmals der Tod Aminis, der im Herbst 2022 die schwersten Aufstände im Iran seit Jahrzehnten ausgelöst hatte. Islamische Sittenwächter hatten die damals 22-Jährige wegen eines angeblich nicht richtig getragenen Kopftuchs festgenommen. Was genau danach geschah, ist bis heute ungeklärt - letztlich fiel die junge Frau ins Koma und starb in einem Krankenhaus.

Weitere Demonstrationen und Kundgebungen waren bundesweit unter anderem in Frankfurt/Main oder Mainz und Hannover geplant. Im Iran herrschten zum Jahrestag strenge Sicherheitsvorkehrungen.

Unbekannte Angreifer töten iranische Sicherheitskraft

Am Samstagabend ereignete sich zudem in der südlichen Provinz Fars ein weiterer Vorfall: Angreifer haben ein Mitglied der berüchtigten Basidsch-Einheiten getötet, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag berichtete. Zwei Unbekannte sollen sich demnach mit einem Motorrad einer Gruppe von Sicherheitskräften genähert und dann das Feuer eröffnet haben. Drei weitere Männer seien verwundet worden.

Die Basidsch wurde nach der Islamischen Revolution 1979 gegründet und wird aus jungen Teilen der Gesellschaft rekrutiert. Die Miliz spielt eine zentrale Rolle bei der Unterdrückung von Protesten im Land. Die Einheit ist Teil der Revolutionsgarden, ihr sollen mehrere Hunderttausend systemtreue Anhänger angehören.

