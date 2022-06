Bidens bislang schwierigste Reise

Das Weiße Haus spricht von einem „historischem Besuch“ in Israel, den Palästinensergebieten und Saudi-Arabien. Ein Treffen Bidens mit Kronprinz Bin Salman in Riad ist geplant – als erstes US-Staatsoberhaupt nach dem Mord am regierungskritischen Journalisten Khashoggi