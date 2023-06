Mehr Bauland, weniger Steuern: Union will Politik für mehr Eigenheime

Freundschaftsspiel in Deutschland

Spielen unter Luftalarm: Profifußball im Ukraine-Krieg

Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten plus Halbzeitpause und Nachspielzeit? Nicht in der Premjer-Liha in der Ukraine, wo sich ein Match wegen Luftalarm schon einmal über viereinhalb Stunden erstrecken kann. Die ukrainische Nationalmannschaft ist nun zum Freundschaftsspiel gegen Deutschland nach Bremen gereist – in Kriegszeiten eine wahre Odyssee.