Mehr Klimaschutz: EU-Minister einigen sich auf schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien

Putin plant laut Kreml Teilnahme an G20-Gipfel im Herbst

Wladimir Putin will am G20-Gipfel teilnehmen. Das gab am Montag Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow bekannt. Im Herbst treffen sich die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten in Indonesien.