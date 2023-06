Roben für Richter und Flaschenöffner in Handschellendesign: Was Häftlinge hinter Gittern herstellen

Berlin. Gefangene sägen, nähen oder schweißen jeden Tag – und bekommen dafür oft nur 2 Euro oder weniger pro Stunde. Das ist verfassungswidrig, hat das Bundesverfassungs­gericht jetzt entschieden. Damit gibt das oberste Gericht in Karlsruhe zwei Häftlingen aus Nordrhein-Westfalen und Bayern recht, die wegen ihrer geringen Entlohnung Klage eingereicht hatten. Der niedrige Lohn kann sich dem Urteil zufolge negativ auf die Resozialisierung der Gefangenen auswirken. Doch was genau ist eigentlich die Arbeit der Häftlinge in den Justizvollzugs­anstalten (JVA)? Und was stellen sie hinter Gittern her?

Ein Blick auf die Internetseiten der JVA-Shops in den jeweiligen Bundesländern liefert eine erste Antwort. Dort werden Produkte, die von Häftlingen hergestellt werden, öffentlich zum Verkauf angeboten. Auf der Seite des JVA-Shops Niedersachsen zum Beispiel sind die Produkte in fünf Kategorien eingeteilt: Holzkohlegrills, Haus und Garten, Berufsbekleidung, Aktengurte und „Interessantes“. Vor allem verschiedene Grillmodelle, Feuerkörbe und Feueröfen stehen zur Auswahl. In die Feueröfen sind unterschiedliche Muster eingearbeitet, zum Beispiel die Konturen eines Boots, von Motorrädern oder einer Rose. Damit beim Grillabend mit dem JVA-Grill die Kaltgetränke nicht verschlossen bleiben müssen, fertigen die Häftlinge auch Flaschenöffner – ironisch passend im Handschellendesign.

Gefangene stellen Roben für Richter her

Auch in der Kategorie Berufsbekleidung lässt sich eine gewisse Ironie erkennen. Drei der sechs angebotenen Kleidungsstücke sind Roben für Richter, Staatsanwälte und Protokollführer. Anscheinend statten die Gefangenen die Personen aus, die sie hinter Gitter gebracht haben. Sonst gibt es Küchenschürzen und Geschirrtücher, Aktengurte und Markttaschen. Auch Nistkästen, die wie Wohnwagen aussehen, Puppenbetten oder ein Würfelspiel aus Holz können in dem Gefängnisladen gekauft werden. Oder der ostfriesische Sanddorntee Justiz-Irrtum.

JVA-Shops gibt es in den meisten Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel den Knastladen, in Sachsen den Gitterladen und in Bayern heißt der JVA-Shop Haftsache. Das Angebot unterscheidet sich überall, aber es sind immer hauptsächlich Produkte für Garten und Haushalt: Möbel und Spielzeug aus Holz, Grills und Feuerkörbe aus Metall sowie Tücher und Kleidung aus verschiedenen Stoffen. Im sogenannten Eigenbetrieb der JVA gibt es nach Auskunft des bayerischen Justizministeriums Schneidereien, Schreinereien, Schlossereien, Druckereien und Wäschereien. Die Gefängnisse nehmen auch Arbeitsaufträge an, die dann von den Häftlingen bearbeitet werden.

Sicherheit darf von Produkten nicht gefährdet werden

Welche Produkte hergestellt werden können, hängt nach Angaben des Ministeriums­sprechers von den Fähigkeiten der Gefangenen sowie den vorhandenen Räumlichkeiten und Maschinen ab. Und da gibt es auch erst einmal keine Beschränkungen. So heißt es vom sächsischen Justizministerium auf Nachfrage: „Es sind keine Produkte grundsätzlich ausgeschlossen.“ Selbst falls für eine Anfrage Materialien benötigt würden, die die Sicherheit im Gefängnis gefährden, werde diese nicht unbedingt abgelehnt – solange eine Möglichkeit gefunden werde, die Fertigung ohne Risiko durchzuführen.

Das Justizministerium Nordrhein-Westfalen hingegen zieht in dieser Hinsicht eine klare Grenze: „Aufträge beispielsweise zur Herstellung von Produkten, die sicherheitsrelevant sind, werden von den Justizvollzugs­anstalten grundsätzlich nicht angenommen.“ Damit ist zum Beispiel das Schleifen von Messern gemeint. „Darüber hinaus können natürlich auch keine Schlüssel für Haftraumtüren hergestellt werden“, sagt der Ministeriums­sprecher. Nach Angaben der drei angefragten Ministerien fließen die Einnahmen aus der Produktion in den Gefängnissen in den Haushalt der jeweiligen Bundesländer.

Auch Unternehmen lassen in den JVA Produkte herstellen oder geben Dienstleistungen in Auftrag. Das sind meistens einfache Tätigkeiten wie sortieren, etikettieren oder verpacken. Das bayerische Justizministerium beschreibt die Funktion der Gefängnisarbeit für Unternehmen als „verlängerte Werkbank“. Im bayerischen Justizvollzug seien rund 200 Unternehmerbetriebe eingerichtet. Angaben dazu, welche Unternehmen in den Gefängnissen produzieren lassen, geben die angefragten Ministerien nicht. Vom sächsischen Justizministerium heißt es dazu: „Der überwiegende Teil der Unternehmen ist mit der Veröffentlichung der Daten nicht einverstanden, weswegen die konkreten Unternehmen nicht benannt werden können.“