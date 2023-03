Mehr technologische Eigenständigkeit: China strukturiert Regierung um

Verhandlung beginnt am 15. März

Verhandlung beginnt am 15. März

Mordprozess in Kiel: Vater soll Sohn (6) auf Campingplatz erstochen haben

In Kiel steht ab dem 15. März ein 41-Jähriger vor Gericht, der im September 2022 seinen Sohn auf einem Campingplatz in Bösdorf (Kreis Plön) erstochen haben soll. Offenbar litt der Mann unter Wahnvorstellungen. Er ist derzeit in einer Psychiatrie untergebracht.