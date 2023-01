61 Prozent der Deutschen für generelles Verbot von privatem Feuerwerk

Berlin. Eine Mehrheit der Bundesbürger ist einer Umfrage zufolge für ein generelles bundesweites Verbot von privatem Feuerwerk. 61 Prozent der Deutschen würden dies nach der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov befürworten. 41 Prozent sind „voll und ganz“ dafür, 20 Prozent „eher“. 33 Prozent lehnen ein solches Verbot demnach ab, 6 Prozent machten keine Angabe.

Deutsche Umwelthilfe fordert vollständiges Verbot von Feuerwerk Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie dürfen wieder Böller und Raketen verkauft werden. © Quelle: Reuters

Die Daten wurden am Mittwoch erhoben, also vor dem Hintergrund der Debatte über die Silvester-Krawalle mit Angriffen auf Einsatzkräfte - darauf wurde in der Fragestellung allerdings nicht explizit Bezug genommen.

In der Silvesternacht waren in mehreren deutschen Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden, unter anderem mit Böllern und Raketen. Besonders heftig waren die Attacken in der Bundeshauptstadt.

RND/dpa

