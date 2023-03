Mehrheit der Deutschen will Nato-Partnern im Kriegsfall die Hilfe verweigern

Ukraines Außenminister: Demo für Frieden war nicht ehrlich

Demonstrationen in Deutschland für Friedensverhandlungen mit Russland, initiiert von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer, kommen in der Ukraine nicht gut an. Scharf kritisiert werden sie jetzt von Außenminister Dmytro Kuleba, der in der Forderung nach einem Stopp der Waffenlieferung eine Einladung an Russland sieht, Ukrainer zu „töten, foltern und vergewaltigen“.