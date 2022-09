Sie waren die Helden der Wissenschaft in den frühen Zeiten der Pandemie. Doch inzwischen benehmen sich die Impfstoffhersteller, so klagt ein Insider, „wie bei einer Schulhofprügelei“. Jeder klagt gegen jeden. Sie streiten um Patente, Lizenzen – und sehr viel Geld. Wer hat recht?

Hannover. Sie müssen mal Freunde gewesen sein. Oder zumindest Verbündete im Kampf gegen ein neues Virus, das die ganze Welt zu gefährden droht.

Es ist der 7. Januar 2020, ein Dienstag, am frühen Morgen, gerade hat Stéphane Bancel, Chef des Biotechunternehmens Moderna, in seinem Ferienhaus in Südfrankreich im „Wall Street Journal“ die Nachrichten aus China über eine sich rasch ausbreitende mysteriöse Atemwegsinfektion gelesen. Um 7.14 Uhr, die Kinder schlafen noch, schreibt er eine Mail an Barney Graham, den Vizedirektor des Impfstoffzentrums am National Institute of Health der USA, der Behörde des US-Seuchenexperten Anthony Fauci.