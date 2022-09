Die Co-Vorsitzende der mutmaßlich weltweit größten Privatstiftung für Armutsbekämpfung erklärt, warum Frauen mehr Geld und Macht brauchen, damit die Welt gerechter wird. Corona und Russlands Krieg gegen die Ukraine hätten die Geschlechtergleichstellung dramatisch zurückgeworfen. Frauen dächten an die Zukunft, Männer oft nur an sich selbst, sagt die Ex-Frau von Microsoft-Gründer Bill Gates in einem exklusiven RND-Interview.

Berlin/Seattle. Frau French Gates, im neuen Jahresbericht der Gates-Stiftung zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung heißt es, dass die Gleichstellung der Geschlechter anders als angestrebt nicht in den nächsten acht, sondern erst in den nächsten 80 Jahren erreicht sein wird. Was sind die Hauptgründe dafür, dass das noch weitere drei Generationen dauert?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der wesentliche Grund ist die Corona-Pandemie. Sie ist ein schwerer Rückschlag für die Welt. Nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Gleichstellung von Frauen und für ihre Lebensgrundlagen. Wir haben erlebt, dass Frauen in Scharen aus dem Erwerbsleben gedrängt wurden, in Südafrika zum Beispiel haben viele Frauen ihre kleinen Geschäfte in der informellen Wirtschaft verloren. Viele Mädchen, die weiterführende Schulen besuchten, kamen nicht mehr in den Unterricht. Und ob sie jemals wieder zurückkehren werden, ist offen. Wir wissen auch von einem Anstieg der Gewalt gegen Frauen. Die Welt hat also einen Rückschlag erlebt in fast allem, was mit Geschlechtergleichstellung zu tun hat.

Inwieweit ist Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ein Grund für diese düstere Entwicklung?

Er ist definitiv ein Grund. Viele afrikanische Staaten bezogen die Hälfte ihres Weizens aus der Ukraine und Russland. Wenn wir nun auf die Ernährungsunsicherheit in der Welt schauen – wer ist die größte Gruppe, die gerade hungert? 150 Millionen mehr Frauen als Männer sind weltweit von Ernährungsunsicherheit betroffen. Wenn sie nicht über die Runden kommen, wenn sie sich und ihre Familien überhaupt nicht ernähren können, sondern in Armut leben, dann können sie sich weder um ihre Gesundheit kümmern noch ihre Kinder zur Schule schicken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was müssen die Staats- und Regierungschefs oder die internationale Gemeinschaft ändern, um für mehr Gleichberechtigung von Frauen zu sorgen?

Sie müssen vieles ändern. Nehmen wir nur für eine Minute die Ernährungsunsicherheit. Es geht nicht nur um humanitäre Hilfe für Lebensmittel. Die internationale Gemeinschaft muss die Landwirtschaft stärker finanziell fördern. Es muss sichergestellt werden, dass es schädlingsresistentes Saatgut, dürreresistentes Saatgut und überschwemmungsresistentes Saatgut gibt. Und dieses Saatgut sollte nicht nur in die Hände von Männern gelangen, sondern auch in die Hände von Frauen. Die Hälfte der Bauern in Afrika sind Frauen.

Was machen Frauen besser als Männer?

Nun, ich denke – das sehe ich auf der ganzen Welt –, dass Frauen nicht nur an sich selbst denken. Sie denken an alle anderen. Vielleicht liegt es daran, dass sie oft der Mittelpunkt der Familie sind. Und die Gesellschaft sagt ihnen, dass sie die Kinder zu betreuen, das Essen zu kochen und Menschen zu pflegen haben. Ob das richtig ist oder nicht. Sobald eine Frau ein bisschen Geld hat, investiert sie es in der Regel anders als ihr Mann. Sie gibt das Geld für ihre Kinder aus, sie gibt es für die Zukunft aus. Sie schickt ihren Sohn oder ihre Tochter zur Schule. Der Mann gibt das Geld oft für sich selbst aus. Das ist die traurige Wahrheit.

Melinda und Bill Gates bei einem Besuch in Frankreich. Im vergangenen Jahr wurde das Ehepaar geschieden. © Quelle: Kamil Zihnioglu, dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was sind ganz konkrete Hilfen?

Ich gebe Ihnen ein großartiges Beispiel. Wir halten alle ein digitales Telefon in der Hand. Auch die meisten Menschen in afrikanischen Ländern. Einige sind Smartphones, einige sind die alten Mobiltelefone. Wenn eine Frau ein eigenes digitales Bankkonto hat, kann dorthin Geld überwiesen werden. Das führt zu Unabhängigkeit und wirtschaftlicher Macht. Zusätzlich muss eine vernünftige Kinderbetreuung gewährleistet sein, da Frauen sonst keinen Job annehmen können. Ferner brauchen Frauen eine Anlaufstelle in Fällen von häuslicher Gewalt. Das sind alles Dinge, die Regierungen tun können.

Sollte jede Frau auf der Welt ein Smartphone haben?

Wenn jede Frau ein Smartphone hätte, ach du meine Güte, das wäre fantastisch. Es muss aber kein Smartphone sein. Das ist die gute Nachricht. Selbst mit einem alten Handy funktioniert ein digitales Bankkonto.

Wenn eine Frau ein eigenes digitales Bankkonto hat, kann dorthin Geld überwiesen werden. Das führt zu Unabhängigkeit und wirtschaftlicher Macht. Melinda French Gates, Co-Vorsitzende der Bill and Melinda Gates Foundation

Kleben Männer auch in hochentwickelten Staaten noch zu sehr an der Macht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja. Kurze Antwort.

Was sollen wir machen?

Wir müssen für Gleichberechtigung in allen Bereichen und Institutionen sorgen, bis der Anteil der Frauen genauso groß ist wie der der Männer. Das gilt auch für die Spitze des Finanzsektors, der 500 umsatzstärksten Unternehmen in den USA oder der 40 DAX-Unternehmen, in der Politik, im Parlament, im Technologiesektor und in den Medien. Medien erzählen unsere Geschichten, Technik verändert unsere Welt. Also ja, Männer sitzen an zu vielen Stellen an der Macht. Wenn Frauen auch an diesen Stellen sitzen, können sie die Gesellschaft verändern, weil sie einen anderen Blickwinkel haben. Frauen können Gesetze erlassen, die bezahlbare und sichere Kinderbetreuung möglich machen, damit Frauen ihrem Beruf nachgehen können.

Annalena Baerbock © Quelle: Getty Images

In Deutschland führt jetzt erstmals eine Frau das Außenministerium. Annalena Baerbock hat eine feministische Außenpolitik angekündigt. Was gehört Ihrer Ansicht nach dazu?

Ich denke, es sollte viele Dinge beinhalten. Für Konfliktlösungen braucht man in den Verhandlungen die gleiche Anzahl von Frauen wie Männern. Wenn Frauen die Verhandlungen führen, sind die Ergebnisse erfahrungsgemäß nachhaltiger und von längerer Dauer. Das Wichtigste ist, immer den geschlechtsspezifischen Blick zu haben. Wenn Deutschland etwa Geld für die Malariabekämpfung in Afrika gibt, sollte sichergestellt werden, dass es eine geschlechtsspezifische Komponente gibt. Denn wer hängt das Malarianetz im Haus auf? Die Frauen. Wer entscheidet, wer darunter schläft? Richtig, die Frauen. Frauen sorgen dafür, dass die Kinder unter diesem Netz schlafen und Schwangere. Man sollte den Geschlechterblick auch in der Landwirtschaft einnehmen, bei den Telefonen für Geldüberweisungen. So sieht für mich feministische Außen- und Entwicklungspolitik aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nehmen Sie etwas von der Politik von Annalena Baerbock wahr?

Ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit, sie persönlich zu treffen, aber ich freue mich darauf, sie einmal kennenzulernen.

Wie lange wird sie brauchen, um wirklich feministische Außenpolitik zu machen?

Das braucht immer Zeit. Für Frauen ist es ein langer Weg und er ist hart. Sie stoßen immer auf Hindernisse. Schweden hat als erstes Land eine feministische Außenpolitik eingeführt. Das ist viele Jahre her. Immer wenn es um Gendergerechtigkeit geht, dauert es. Um ehrlich zu sein, muss Frau Baerbock wahrscheinlich vielen anderen Ministern und der Öffentlichkeit erklären, was feministische Politik bedeutet. Das ist immer Frauensache. Das ist irgendwie albern, aber es ist Realität.

In Deutschland hat es Hohn bei der Opposition und auch Distanz in der Regierung zu Baerbock gegeben. Ist Deutschland noch nicht so weit oder müsste es vielmehr auch eine feministische Innenpolitik geben?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich glaube nicht, dass es ein Land auf der Welt gibt, in dem Frauenpolitik in der Innen- und Außenpolitik weit genug entwickelt ist. Einige Menschen sagen: Ich weiß nicht einmal, was das ist. Wir sind weit von Geschlechtergleichstellung entfernt. In der nächsten Generation sollte niemand mehr fragen, was eine feministische Außenpolitik ist. Ich erinnere mich, als in Deutschland diskutiert wurde, ob es eine Frauenquote in Vorständen oder Aufsichtsräten geben sollte. Das fühlte sich wie eine neue Idee in Deutschland an, aber andere Länder hatten das schon. Mein Land hat bis heute keine Quote. In dem Moment, in dem es eine Frauenquote in Vorständen gibt, kommt etwas ins Rollen. Andere setzen dann auch Frauen an die Spitze. Es braucht dafür Frauen, aber auch gleichgesinnte Männer. Schauen Sie sich Justin Trudeau in Kanada an: Er hat entschieden, die Hälfte seines Kabinetts mit Frauen zu besetzen. Er tut es einfach.

Tafeln können Armut nicht mehr auffangen: „Das kann einem doch nicht egal sein“ Energiekrise, Inflation und Corona lassen die Armut in Deutschland wachsen. An den Tafeln ist das bereits zu spüren. Die Wartelisten sind lang, in Hannover wurde gar ein Aufnahmestopp verhängt. Dort steht man vor vielfältigen Problemen: Weniger Lebensmittel und weniger Personal treffen auf mehr Kosten und mehr Bedürftige. Jetzt mit RND+ lesen

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seinem Kabinett auch darauf geachtet. Von welchem Land kann man für Geschlechtergerechtigkeit lernen?

Ich würde sagen wahrscheinlich von Norwegen, Schweden und den Niederlanden. Sie sind wahrscheinlich am weitesten. Bei ihnen sieht man, dass Geschlechtergerechtigkeit Fahrt aufnimmt, wenn man sie durchsetzt. Dann springt das auch auf die Gesellschaft über. Das habe ich sogar in Ruanda erlebt. Mein Gott, die ganze Gesellschaft hat sich nach dem Völkermord verändert. Es gibt auch eine Frauenquote im Parlament.

Was ist Ihnen wichtig an der Veröffentlichung Ihres Goalkeepers Report?

Wir veröffentlichen unseren Bericht jedes Jahr, um zu zeigen, was in der Welt tatsächlich passiert, seitdem die Vereinten Nationen 2015 die Nachhaltigkeitsziele festgelegt haben. Viele von ihnen waren vor der Pandemie erreichbar. Wir sahen unglaubliche Fortschritte bei der Bekämpfung von Malaria und Aids, der Kindersterblichkeit. Und nun ist die Welt in der Entwicklungszusammenarbeit weit zurückgefallen. Wir leben in einer Zeit, in der die Anstrengungen verstärkt werden müssen. Wenn die Weltgemeinschaft jetzt investiert, können sich Lebensgrundlagen der Menschen wieder verbessern und Millionen von Menschen aus der Armut befreit werden. Wenn ich vor 15 Jahren hätte vorhersagen sollen, ob der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria 50 Millionen Leben retten kann, hätte ich geantwortet: keine Chance. Der Globale Fonds hat dann aber 50 Millionen Menschenleben gerettet. Das sollen die Menschen wissen. Aber wir alle müssen in diese Welt investieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter