Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk ruft dazu auf, die Taxonomie­pläne der EU-Kommission abzulehnen. In einem Brief, der dem Redaktions­Netzwerk Deutschland vorliegt, appelliert er an die deutschen Europa­abgeordneten. Melnyk warnt: „Russland wird profitieren.“

Brüssel. Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat an die deutschen Europa­abgeordneten appelliert, die Taxonomie­pläne der EU-Kommission abzulehnen. „Wenn die Europäische Union die Bedingungen für Investitionen in die Gasinfrastruktur noch verbessert, wird davon Russland profitieren“, so Andrij Melnyk in einem Brief, der dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

„Dies wäre in dieser schwierigen Phase, in der sich die Menschen in meinem Heimat­land gerade befinden, ein fatales Signal“, schreibt Melnyk weiter. Der russische Energie­minister habe bereits „freudig“ auf die Taxonomie­vorschläge aus Brüssel reagiert, weil sich damit für die russische Gaswirtschaft eine Vielzahl von Möglichkeiten ergebe, heißt es in dem Brief des Botschafters: „Gazprom, Rosatom und Lukoil haben in Brüssel offenbar entsprechende Lobby­arbeit geleistet.“

Die Taxonomie ist eine Art Katalog für Investoren, aus dem sie ablesen sollen, welche Vorhaben nach Ansicht der EU-Kommission im Kampf gegen den Klima­wandel helfen. Die EU-Kommission schlägt vor, dass auch Investitionen in Gas und Atom­kraft klima­freundlich sein sollen. Das übergeordnete Ziel ist, die ehrgeizigen Klima­pläne zu erfüllen und dafür für eine Übergangszeit auch Gas und Atom­kraft einzusetzen.

Die EU-Kommission habe ihren Plan vor Beginn des russischen Angriffs­kriegs gegen die Ukraine vorgelegt. „Möglicherweise hätte die Europäische Kommission mit dem Wissen von heute einen ganz anderen Vorschlag gemacht“, schreibt Melnyk. „Wenn wir Atom­kraft und Gas in die grüne Taxonomie aufnehmen, begeben wir uns direkt in die Fesseln Putins“, sagte der Klima­experte der Europa-Grünen, Michael Bloss, dem RND. „Putins Energie­unternehmen reiben sich schon die Hände.“

Die Taxonomie gefährde Europas Energie­sicherheit und sei ein Schlag ins Gesicht der Ukraine, sagte Bloss: „Wenn wir die Ukraine wirklich in die Europäische Union aufnehmen wollen, müssen wir die Aufnahme von Atom und Gas ablehnen.“

In der kommenden Woche wird das Europa­parlament endgültig über die Taxonomie­pläne abstimmen. Der Ausgang des Votums ist noch unklar. Allerdings haben vor einigen Tagen zwei wichtige Ausschüsse des Europa­parlaments den Vorschlag der EU-Kommission abgelehnt.

Nach Ansicht von Beobachtern war das Votum in den Ausschüssen ein starkes Signal an das Plenum des Parlaments, die Taxonomie ebenfalls durch­fallen zu lassen. Geschieht das, dürfte die EU-Kommission aller Voraussicht nach die Pläne beerdigen.

