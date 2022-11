﻿Melnyk: Keine Waffenstillstandsgespräche mit „Kriegsverbrecher“ Putin

Der ehemalige ukrainische Botschafter Andrij Melnyk ist wieder in Kiew. Er will sich aber weiter in die Berliner Politik einmischen – in einem neuen Job.

Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland Melnyk in Kiew.

Kiew. Als ukrainischer Botschafter in Berlin hat Andrij Melnyk die Bundesregierung permanent unter Druck gesetzt. Auch danach mischt sich der Spitzendiplomat in die deutsche Debatte zum Krieg in seinem Land ein. Dazu habe er „ein moralisches Recht“, sagt der 47-Jährige in seinem ersten Interview seit seiner Rückkehr nach Kiew dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Forderungen der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, nach Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit Russland machten ihn „sprachlos“ – und zeugten von Ahnungslosigkeit.

Sie sind seit Kurzem zurück in Kiew. Vermissen Sie Deutschland?

Ich vermisse Deutschland auf jeden Fall. Wir haben dort fast acht Jahre verbracht, und diese Jahre waren sehr wichtig für uns. Nicht nur was meine Arbeit betrifft, sondern auch familiär, die Zeit hat uns geprägt.

Als Botschafter der Ukraine in Berlin waren Sie sehr kontrovers. Werden Sie sich weiterhin in die deutsche Ukraine-Politik einmischen?

Ich befürchte, dass ich das tun muss. Weil die Ukrainer nicht das Gefühl haben, dass die Bundesregierung begriffen hat, wie schlimm dieser Krieg ist und dass die deutsche Hilfe zunehmen muss. Und weil es in der deutschen Gesellschaft immer mehr Stimmen gibt, die zum Waffenstillstand aufrufen. Zum Beispiel die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus in ihrer Predigt am Reformationstag. Das war eine unterirdische Rede, die mich sprachlos gemacht hat. Wie kann sie so ahnungslos und herzlos sein? Das würde doch das mörderische Okkupationsregime von (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin zementieren und Millionen Ukrainer seinen Schergen ausliefern. Daher glaube ich schon, dass ich ein moralisches Recht habe, mich weiterhin einzumischen.

Warum ist jetzt aus ukrainischer Sicht der falsche Zeitpunkt für einen Waffenstillstand?

Es ist aus unserer Sicht viel zu früh, solche Gespräche zu führen. Und schon gar nicht mit Putin, der ein zynischer Kriegsverbrecher ist. Seine Armee verliert auf dem Schlachtfeld. Seine Rache ist, dass er Kiew und andere Städte fast jeden Tag beschießt und unsere zivile Infrastruktur vernichtet. Das Einzige, was uns aus dieser Lage retten kann, ist die schnelle Lieferung von mehr modernen Waffen. Dann kommt irgendwann der Moment, an dem Russland gezwungen sein wird, ernsthaft zu verhandeln. Heute ist es leider, leider Gottes, noch nicht so weit.

Nach Kriegsbeginn hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik angekündigt. Hat diese Zeitenwende Ihrer Ansicht nach stattgefunden? Bekommt die Ukraine ausreichend Unterstützung?

Die Zeitenwende hat begonnen, aber es genügt nicht, eine Rede zu halten. Aus unserer Sicht ist die Zeitenwende noch viel zu halbherzig. Deutsche Hilfe für die Ukraine ist entscheidend dafür, dass wir den Krieg gewinnen und die russischen Besatzer vertreiben. Wir sind dankbar für das, was wir bekommen. Aber ich sage gleichzeitig, dass das nicht ausreichend ist. Deutschland könnte und sollte viel mehr tun, um uns Ukrainer in dieser Ausnahmesituation eines Vernichtungskrieges zu helfen. Das liegt auch im ureigenen Interesse Deutschlands. Deswegen werde ich versuchen, auch aus der Ukraine heraus Druck zu machen, um dem Bundeskanzler und der Ampelkoalition klarzumachen: Das, was geschieht, ist schlicht nicht genug.

Was braucht die Ukraine am dringendsten von Deutschland?

Der Winter naht. Es wird wegen des Wetters immer schwieriger für unsere Armee, vorzurücken, um Dörfer und Städte, aber vor allem unsere Landsleute in den besetzten Gebieten so schnell wie möglich zu befreien. Deswegen brauchen wir sofort schwere Waffen wie die Kampfpanzer Leopard 2 und Leopard 1, den Schützenpanzer Marder, den Transportpanzer Fuchs, all die gepanzerten Fahrzeuge, über die die Bundeswehr verfügt, die aber auch die Industrie aus ihren Beständen liefern oder zügig produzieren könnte. Wir wollen die Deutschen nicht entwaffnen, wir wollen die Bundeswehr nicht ausplündern. Deutschland könnte in einer Allianz mit anderen europäischen Staaten liefern, ohne dass die eigene Verteidigungsfähigkeit geschwächt würde.

Wie geht es für Sie persönlich weiter?

Ich genieße die letzten sonnigen Herbsttage in Kiew. Ich habe jetzt frei, aus der Zeit in Berlin habe ich 201 Tage Resturlaub. Deutschland will mich aber nicht loslassen. Gedanklich bin ich immer noch in dem politischen Diskurs dort. Ich hoffe, dass ich im diplomatischen Dienst eine wichtige Aufgabe bekommen werde. Ich habe darüber vor ein paar Tagen mit dem Präsidenten (Wolodymyr Selenskyj) gesprochen. Wir haben über eine Stunde sehr vertrauensvoll geredet. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen, aber ich glaube, sie wird sehr bald fallen. Ich hoffe auch, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, um die unvergleichliche Atmosphäre Kiews zu genießen. Es ist eine wunderschöne, unbeugsame Stadt, auch und gerade im Krieg. Ich möchte unsere deutschen Freunde hierhin einladen. Jeder Besuch würde dazu führen, dass man uns und unseren Freiheitskampf besser versteht – und dass die Bundesregierung uns noch viel mehr dabei unter die Arme greift, diese russische Katastrophe zu beenden, die meine Heimat heimgesucht hat.