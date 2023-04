Melnyk: Ukraine hofft auf EU-Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr – mit deutscher Hilfe

Berlin. Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk hofft auf den Beginn von EU-Beitritts­verhandlungen seines Landes noch in diesem Jahr und baut dabei auf Unterstützung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). „Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber es ist erreichbar“, sagte Melnyk dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Deutschland solle dabei „eine sehr wichtige, vielleicht die entscheidende Rolle“ spielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Er hoffe in dem Zusammenhang auf die Hilfe der Bundesregierung und des Kanzlers. Der Ukraine wurde im vergangenen Juni – rund vier Monate nach dem russischen Überfall auf das Land – der Kandidatenstatus verliehen. Aufnahme­verfahren für die Europäische Union dauern in der Regel viele Jahre.

Westbindung der Ukraine im „ureigensten Interesse“ der Deutschen

Melnyk sagte mit Blick auf die für einen EU-Beitritt notwendigen Reformen: „Wir machen unsere Hausaufgaben sehr fleißig. Die Deutschen und die Europäer wissen, dass wir das ernst nehmen, dass wir das nicht nur quasi als Formsache abhaken möchten, sondern dass wir uns ordentlich vorbereiten, ungeachtet des Krieges.“ Es gehe darum, dass die Ukraine viel schneller als erwartet bereit sein könne – sowohl für den EU-Beitritt als auch für den ebenfalls angestrebten Beitritt zur Nato.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir wollen auch den deutschen Freunden zeigen, dass diese beiden Mitgliedschaften in ihrem ureigensten Interesse sind.“ Das sei noch nicht gelungen, räumte Melnyk ein. „Wir haben leider noch nicht geschafft, den Menschen in Deutschland klarzumachen, dass unsere EU-Mitgliedschaft diese Gemeinschaft nur stärker machen und ihren Wohlstand für die Zukunft sichern wird.“

Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe für die Ukraine

Der Vizeaußenminister dankte Deutschland für die jüngsten Lieferungen von Leopard-2-Kampfpanzern und Schützen­panzern vom Typ Marder. „Nur muss man leider sagen, dass das bei Weitem nicht ausreichend ist. Die Panzer sind ein guter erster Schritt, aber noch lange keine Garantie dafür, dass die Ukraine die Russen jetzt schnell zurückdrängen kann. Dafür müssen wir in anderen Dimensionen denken. Die Russen können nach unseren Erkenntnissen täglich bis zu zehn Panzer erneuern oder herstellen. Deswegen hoffen wir, dass die Deutschen sowohl bei den Kampfpanzern als auch bei anderen Waffen kräftig nachziehen.“

Präsident Selenskyj hofft auf Frieden in einem Jahr Der ukrainische Präsident dankte den Ukrainern für ihren Widerstand und den Verbündeten im Ausland für die Unterstützung mit Waffen und Munition. © Quelle: dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Melnyk forderte von Deutschland erneut Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe. „Diese Entscheidungen müssen sehr bald kommen. Wir rufen den neuen Verteidigungs­minister auf, nicht mehr auszuweichen, sondern diese zentrale Frage anzupacken“, sagte er an die Adresse von Bundes­verteidigungs­minister Boris Pistorius. „Wir spüren, dass mit Minister Pistorius neue Bewegung in die Sache gekommen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass Herr Pistorius schon am 24. Februar vergangenen Jahres Verteidigungs­minister gewesen wäre. Dann wäre der Kriegsverlauf vielleicht ein anderer gewesen. So viel Zeit wurde vergeudet. Aber das ist vorbei, wir müssen jetzt gemeinsam neue Aufgaben anpacken.“

Zum Beginn einer erwarteten ukrainischen Gegenoffensive wollte Melnyk sich nicht äußern. „Darüber möchte ich nicht spekulieren, da spielen einfach zu viele Faktoren eine Rolle. Wir brauchen ja einen Überraschungs­effekt“, sagte er. Melnyk kritisierte die zunehmenden Forderungen nach Verhandlungen seines Landes mit Russland. „Ich hoffe, dass diese naiven Friedensappelle ins Leere laufen, weil man ja sieht, dass (der russische Präsident Wladimir) Putin gar nicht bereit ist zu verhandeln. Wir wollen beweisen, dass wir in der Lage sind, die Russen auf dem Schlachtfeld zu besiegen.“