﻿Melnyk: Ukraine-Forderungen werden in Berlin „bewusst totgeschwiegen“

Herr Melnyk, Sie haben die Ukraine viele Jahre als Botschafter in Deutschland vertreten. Wieso ist das Verhältnis zwischen Berlin und Kiew so schwierig?

Ich würde sagen, dass man in diesem ambivalenten Verhältnis seit Kriegsausbruch gewisse Fortschritte macht. Wir sehen einen Weg, der zwar viel zu langsam ist, der aber in die richtige Richtung geht. Allerdings haben wir nach wie vor riesige Schwierigkeiten und Widersprüche. Einerseits geht es um schnellere und massivere Waffenlieferungen und um grünes Licht für neue Waffensysteme, zum Beispiel deutsche Kampfjets vom Typ Eurofighter und Tornado sowie Kriegsschiffe. Das bleibt leider aus. Dieses Zögern ist enttäuschend, es kostet ja Leben von Ukrainern. Es geht aber auch um fundamentalere Fragen wie den Nato-Beitritt der Ukraine, wo es bis heute eine sehr, sehr große Zurückhaltung gibt. Nicht nur, aber vor allem in Berlin. Die Bundesregierung spielt eine bremsende Rolle dabei, dass es bei unserer Nato-Mitgliedschaft kaum Bewegung gibt, sondern einen Schritt nach vorn und zwei zurück.

Warum ist das Ihrer Ansicht nach so?

Welche Gründe es genau gibt, dass es so holprig und im Zickzack vorangeht, weiß ich nicht. Auch hier sind viele Emotionen und Enttäuschungen im Spiel. Man hat in Kiew geglaubt, nach der von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende muss die Unterstützung für die Ukraine schneller, umfangreicher und systematischer gehen. Aber wir sehen leider auch am 438. Kriegstag, dass das nicht so ist. Deswegen ist das angespannte Verhältnis so schwierig, weil uns bis heute nicht mit allem geholfen wird, was wir zügig benötigen. Gerade für die jetzt geplante Offensive bräuchten wir noch gestern doppelt oder besser fünfmal so viele Leopard‑2-Panzer anstatt nur die 18 gelieferten. Wir brauchen auch modernste deutsche Waffen, Kriegsschiffe und U‑Boote für die Zeit nach dem Krieg. Auch darüber wird nicht gesprochen.

Geht die Bundesregierung diesen Diskussionen aus dem Weg?

Auf jeden Fall. In Berlin wird das alles bewusst totgeschwiegen. Sogar unsere Unterstützer wie Frau (Marie-Agnes) Strack-Zimmermann (FDP) behaupten nun öffentlich, dass die Ukraine keine deutschen Eurofighter oder Tornados bekommen soll. Dabei sagen viele Experten, dass unsere Großoffensive, die jetzt vorbereitet wird, nur mithilfe westlicher Kampfjets, vor allem aus Deutschland, einen schnellen Erfolg bringen kann. Auch hier sollte man eine mächtige Eurofighter-Allianz bilden, ähnlich wie bei den Leopard-Panzern: Unsere Verbündeten verfügen ja über circa 500 solcher Kampfjets, darunter allein in Deutschland 138. Dieser Schritt wäre kriegsentscheidend. Aber es geht auch um den Zeitfaktor, wir müssen langfristiger denken, um weitere, vielleicht noch schlimmere russische Kriege in den kommenden Jahrzehnten zu verhindern.

Was würde sich die Ukraine bei diesem Aspekt erwarten?

Da wird nur eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine helfen. Leider möchte der Kanzler diesen beiden Diskussionen lieber ausweichen, er zeichnet neue oder alte rote Linien, weil man keine Antworten auf diese schwierigen Fragen geben will. Stattdessen wird den Deutschen eingeredet, dass jetzt angeblich in puncto Waffen alles picobello sei, als ob es keinen Krieg gäbe. Das ist ein Irrweg, der umgehend korrigiert werden müsste.

Die Reisepläne von Präsident Selenskyj sind geheim, aus der Berliner Polizei kam vor zehn Tagen ein Hinweis auf einen Besuch von ihm an diesem Wochenende in Deutschland. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Dieses Informationsleck ist ein Riesenproblem für die ukrainische Seite. Es ist das erste Mal, dass ein Auslandsbesuch meines Präsidenten während des Krieges vorab öffentlich wurde. Ich hoffe, dass es nur ein dummer Fehler in der Verwaltung war. Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung wollte, dass der Besuch nicht stattfindet, ganz im Gegenteil. Für mich ist die wahrscheinlichste Erklärung in diesem Fall grobe Fahrlässigkeit.

Und wenn die Information doch bewusst gestreut wurde, um den Besuch zu torpedieren?

Ich glaube, man sollte den Ermittlungen nicht vorgreifen. Das wären reine Spekulationen. Es ist nicht unmöglich, aber ich hoffe wie gesagt, dass es eben nur ein peinlicher Verstoß gegen die Geheimhaltung war.

Präsident Selenskyj bekommt bei seinem Deutschland-Besuch in Aachen den Karlspreis verliehen. Was beutet das für ihn und für die Ukraine?

Um es vorwegzusagen, der Besuch ist ja nicht bestätigt. Der Preis geht sowohl an den Präsidenten Selenskyj als auch an das ukrainische Volk. Damit werden nicht nur der Mut der Ukrainer und des Staatschefs im Krieg gewürdigt. Es ist ein Preis „für die Einheit Europas“, mit dem auch eine klare Richtung vorgegeben wird. Ein Europapreis heißt für mich auch, dass Deutschland viel schneller vorankommen müsste in Richtung EU- und Nato-Mitgliedschaft der Ukraine. Präsident Selenskyj ist persönlich sehr bescheiden, er ist niemand, der nach Auszeichnungen sucht. Aber in diesem Fall ist es wichtig, dass mein Präsident den Karlspreis, der ja noch im Frühjahr 2022 während meiner Amtszeit als Botschafter in Deutschland vergeben wurde, annehmen wird, weil das auch ein klarer Wegweiser für die europäische und transatlantische Zukunft der Ukraine sein soll.

Als Vizeaußenminister sind Sie unter anderem für die USA zuständig, den wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Haben Sie Sorge, dass diese Unterstützung mit Beginn des Wahlkampfs vor den Präsidentenwahlen im nächsten Jahr abnehmen könnte?

Wir tun alles, um dieses Risiko zu verhindern. Für uns ist zentral, dass die Ukraine von beiden Parteien, also sowohl von Demokraten als auch Republikanern, stark unterstützt wird. Ich hoffe, dass das ukrainische Volk nicht zur Geisel dieses Wahlkampfs wird. Für unsere Diplomatie hat es höchste Priorität, dafür zu sorgen, dass das Thema Ukraine im bevorstehenden Wahlkampf die Parteien und die Kandidaten nicht entzweit, sondern lieber vereint, dass man hier eine einheitliche Linie fortsetzt, weil das auch den ureigenen Interessen der USA entspricht. Wir gehen davon aus, dass uns nicht weniger, sondern noch mehr mit Waffen geholfen wird, um dieser barbarischen Invasion Russlands ein Ende zu setzen.