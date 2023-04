Melnyk: Ukraine braucht das Zehnfache an Militärhilfe gegen Russland

Als Söldner in Luhansk

Sohn von Kremlsprecher Peskow soll in Wagner-Armee gekämpft haben

Kinder der russischen Elite entziehen sich normalerweise dem Kriegsdienst. Nicht so angeblich der Sohn von Kremlsprecher Dmitri Peskow. Er soll in Luhansk in der Ukraine gedient haben - jedoch nicht in der regulären Truppe, sondern in der Privatarmee Wagner.