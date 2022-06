Melnyk will sich bei Scholz für „Leberwurst“-Aussage entschuldigen

Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz im Mai ankündigte, vorerst nicht in die Ukraine reisen wollte, kritisierte der Botschafter der Ukraine Andrij Melnyk den Kanzler als „beleidigte Leberwurst“. Nun will sich Melnyk bei Scholz entschuldigen. Die Äußerung sei „diplomatisch nicht angemessen“ gewesen, so der Diplomat.

17.05.2022 Der Botschafter der Ukraine in Deutschland Andrij Melnyk bei einer Fotoausstellung. Melnyk will sich bei Scholz für seine umstrittene „Leberwurst“-Aussage entschuldigen.

Berlin. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, will sich bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für seine viel kritisierte „Leberwurst“-Aussage entschuldigen. „Das ist eine Äußerung, die ich im Nachhinein natürlich bedauere“, sagte Melnyk im „Spiegel“-Format „Spitzengespräch“ am Mittwoch. Er werde sich bei ihm persönlich entschuldigen, fügte der Diplomat hinzu. Die Äußerung sei „diplomatisch nicht angemessen“ gewesen und habe „viele Menschen nicht nur in Deutschland vor den Kopf gestoßen“.

Melnyk hatte Anfang Mai das vorläufige Nein von Scholz zu einer Kiew-Reise mit den Worten kritisiert: „Eine beleidigte Leberwurst zu spielen klingt nicht sehr staatsmännisch.“ Scholz besuchte schließlich nach langem Zögern Mitte Juni die Ukraine.

Der Botschafter sagte zudem, dass die Aussage auch in der ukrainischen Regierung ein Ärgernis dargestellt habe. „Mein Präsident war not amused“, sagte Melnyk über die Reaktion Wolodymyr Selenskyjs. Auch habe er dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba seine Aussage erklären müssen.

