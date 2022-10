Australien verwehrt UN‑Delegierten Zugang zu Gefängnissen

Sydney. Beim Thema Menschenrechte hat Australien sich schon häufiger internationale Kritik gefallen lassen müssen. Aktuell wirft der Unterausschuss der Vereinten Nationen zur Verhütung von Folter (SPT) Australien vor, ihn bei der Arbeit behindert zu haben. So wurde der UN‑Delegation der Zugang zu Gefängnissen im Bundesstaat New South Wales verweigert. Auch in Queensland erlaubte man den Besuch einiger Einrichtungen nicht. Zudem erhielt die Delegation nicht alle angeforderten Informationen und Unterlagen, wie es in einer Erklärung des Ausschusses hieß.

Die UN‑Repräsentanten brachen ihren Australien-Besuch deswegen bereits am Sonntag ab, obwohl die zwölftägige Tour noch bis Donnerstag hätte dauern sollen. Laut der Leiterin der Delegation, Aisha Shujune Muhammad, hat es einen „klaren Verstoß“ Australiens gegen seine Verpflichtungen aus dem „Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe“ (Opcat) gegeben. Letzteres ist eine Ergänzung zur Antifolter­konvention der UNO. Ihr Team sei bei seiner Arbeit „behindert“ worden, sagte Muhammad.

Mandat erlaubt unangemeldete Besuche

Australien ist eine von 91 Nationen, die das Abkommen ratifiziert haben. Das Land entschied sich 2017 unter dem ehemaligen Premierminister Malcolm Turnbull für Opcat. Der Besuch vergangene Woche war das erste Mal, dass Inspektorinnen und Inspektoren nach Australien kamen. Im Rahmen seines Mandats kann der Unter­ausschuss unangemeldete Besuche in sämtlichen Hafteinrichtungen eines Landes durchführen und Inhaftierten ohne Zeugen Fragen stellen.

Neben Australien haben bisher nur Aserbaidschan, die Ukraine und Ruanda keinen vollständigen Zugang zu ihren Einrichtungen gewährt. Muhammad nannte es „besorgniserregend, dass Australien vier Jahre nach der Ratifizierung des Fakultativ­protokolls wenig getan zu haben scheint, eine einheitliche Umsetzung der Opcat-Verpflichtungen im ganzen Land sicher­zustellen“.

Amnesty Australia: Verhalten eine „internationale Blamage“

Der zuständige Minister im Bundesstaat New South Wales, Geoff Lee, verteidigte das Vorgehen im Interview mit dem Radiosender 2 GB jedoch. Die Rolle des Gefängnissystems bestehe darin, die Menschen vor Kriminellen zu schützen, sagte der Politiker. Da könne man nicht eben jedem erlauben, da „durchzulaufen“, wenn er oder sie es gerade mal wollte. „Sie sollten in den Iran gehen und dort nach Menschen­rechts­verletzungen suchen“, empfahl Lee der Delegation. In seiner Erklärung schoss der UN‑Ausschuss dann mit den Worten zurück: Es sei „sehr bedauernswert“, wie „beschränkt“ das Verständnis des SPT-Mandates in Australien sei.

Der australische General­staats­anwalt Mark Dreyfus sagte am Montag, die UN‑Entscheidung sei „enttäuschend“. Sein Land bleibe dem Abkommen aber verpflichtet. „Die Aussetzung des Besuchs ändert nichts an der Verpflichtung der australischen Regierung, die Menschenrechte im In- und Ausland zu fördern und zu schützen“, meinte er. Tim O’Connor von Amnesty Australia nannte das australische Verhalten in einem Statement eine „internationale Blamage“. „Obwohl dieses wichtige internationale Abkommen 2017 ratifiziert wurde, ist es nie in nationales Recht übergegangen“, sagte er. Seine Organisation habe „große Bedenken hinsichtlich der Haftbedingungen in diesem Land“. Auch das Australian Human Rights Law Centre protestierte gegen das Verhalten der beiden Bundesländer. Eine dementsprechende Erklärung wurde Anfang der Woche von 79 Rechts­anwälten und Interessen­gruppen unterzeichnet.

Szenen wie aus Abu Ghraib

Während der UN‑Delegation der Zugang zu Gefängnissen im Bundesstaat New South Wales verwehrt wurde, durften die Abgesandten mehrere andere Einrichtungen aber durchaus besuchen. Darunter waren auch Anstalten, die in der Vergangenheit in den Medien Negativ­schlagzeilen gemacht hatten, wie das Don Dale Youth Justice Center in Darwin oder das Ashley Youth Detention Center auf Tasmanien. Mit Letzterem beschäftigt sich derzeit eine staatliche Untersuchungs­kommission, nachdem es Berichte über Vergewaltigungen, Übergriffe und Misshandlungen gab.

Bilder aus dem Don Dale Youth Justice Center im Norden Australiens waren 2016 um die Welt gegangen: Dort hatten sich in den Jahren zuvor schockierende Szenen abgespielt. Bilder, die den Medien zugespielt wurden, zeigten einen 17‑jährigen Jungen, der über den Kopf einen Sack gestülpt hatte, der am Hals zugebunden war. Um den Hals hielt ihn ein Band an der Kopflehne fest, während seine Arme und Beine an den Stuhl gefesselt waren. Andere Szenen aus dem Don Dale Centre zeigten, wie ein noch relativ kleiner Junge von Gefängniswärtern mit Gewalt zu Boden gerissen und nackt ausgezogen wurde, zehnmal Tränengas in einen kleinen Raum gesprüht wurde und wie die Wärter sich über die jungen Aboriginal Häftlinge mockierten. Eine Fernseh­moderatorin verglich die Szenen damals mit Bildern, die aus Guantánamo Bay oder Abu Ghraib bekannt seien.

Menschenrechts­verletzungen zuhauf

Auch die hohen Haftraten in der indigenen Bevölkerung sind regelmäßig Gegenstand von Kritik. Die Ministerin für indigene Angelegenheiten, Linda Burney, forderte bereits 2017 eine Justizreform. „Dies bezieht sich nicht auf schwere Verbrechen“, betonte die sozial­demokratische Politikerin damals. „Die meisten Aborigines sitzen wegen Verkehrsdelikten im Gefängnis, weil sie ohne Führerschein gefahren sind oder Strafzettel nicht bezahlt haben.“ Für diese Vergehen sollten ihrer Meinung nach alternative Strafen eingeführt werden. Auf diese Weise könnten auch die zahlreichen Todesfälle indigener Menschen in der Haft verringert werden. Allein in den vergangenen 30 Jahren sind über 500 Aborigines in Justiz­gewahrsam ums Leben gekommen. Und obwohl eine Royal Commission bereits 1991 Vorschläge vorlegte, wie Todesfälle im Justizsystem vermieden werden können, hat sich nur wenig geändert.

Regelmäßig kritisieren Menschen­rechts­organisationen auch die Behandlung von Asylsuchenden in Australien. Obwohl die USA und auch Neuseeland inzwischen Hunderte Flüchtlinge aus Australien aufgenommen haben, sitzen nach wie vor rund 1400 Menschen in Abschiebe­hotels, Auffang­lagern und teilweise auch in dem berüchtigten Offshore-Lager im Pazifikstaat Nauru fest. „Australiens Behandlung von Asylbewerbern ist unmenschlich, zutiefst grausam und nach internationalem Recht illegal“, schrieb Sophie McNeill von Human Rights Watch einst auf Twitter. Das wenig kooperative Verhalten gegenüber der UN‑Delegation nannte die Menschen­rechts­aktivistin in einem aktuellen Post dagegen „schockierend und extrem peinlich“.