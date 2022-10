Menschenrechtler: Weitere Herrschaft von Xi „verheißt nichts Gutes“

Vor dem Kongress der Kommunistischen Partei, der am Sonntag in Peking beginnt, warnen Menschenrechtler vor einer Verschärfung der Unterdrückung in China während der bevorstehenden dritten Amtszeit von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Auf dem Parteitag will sich der 69-Jährige über bisher respektierte Altersgrenzen hinwegsetzen und sich für eine dritte Amtszeit bestätigen lassen.

Peking. Menschenrechtler befürchten eine Verschärfung der Unterdrückung in China während der bevorstehenden dritten Amtszeit von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Vor dem Kongress der Kommunistischen Partei, der am Sonntag in Peking beginnt, warnte die in den USA ansässige Organisation Human Rights Watch am Montag, die Fortsetzung der Herrschaft von Xi Jinping „verheißt nichts Gutes für die Menschenrechte in China und in der Welt“.

Auf dem nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitag will sich der 69-Jährige über bisher respektierte Altersgrenzen hinwegsetzen und sich nach zehn Jahren an der Macht für eine historische dritte Amtszeit bestätigen lassen. Das Zentralkomitee hatte ihm im November praktisch schon das Mandat für eine lebenslange Führungsrolle zugesprochen - als erstem Parteiführer seit dem Revolutionär und Staatsgründer Mao Tsetung.

„Während der Raum für Aktivismus der Zivilgesellschaft weiter schrumpft, ist es notwendig für die internationale Gemeinschaft, folgerichtig zu handeln, um Xi Jinpings Missbrauch einzuschränken“, meinte Yaqiu Wang. Die China-Expertin kritisierte die drakonischen Maßnahmen der Null-Covid-Politik, die Inhaftierung von Kritikern, die Einschränkung der Meinungsfreiheit, Überwachung, Internierung von Uiguren und anderen Mitgliedern von muslimischen Minderheiten sowie die Unterdrückung der Freiheit in Hongkong.

