Merkels Fehler, Habecks Ärger und Baerbocks Kurs: Debatte im Politik-Podcast

Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe

Pistorius kündigt Beginn der Ausbildung ukrainischer Soldaten an Kampfpanzer Leopard 1 an

Am Freitag hat sich die Ukraine-Kontaktgruppe am US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein getroffen. Dabei haben sich Deutschland und Polen auf die Einrichtung eines Entstandsetzungszentrums für Leopard-Kampfpanzer geeinigt. Zudem soll die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Leopard 1 bereits am Samstag beginnen.