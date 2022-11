Merz attackiert Habeck und Leitung des Wirtschaftsministeriums

16. SZ-Wirtschaftsgipfel - Wirtschaftsgipfel Süddeutsche Zeitung 2022 im Hotel Adlon Berlin - Friedrich Merz, Bundesvorsitzender CDU, referiert zum Thema Was Deutschland jetzt braucht16. SZ-Wirtschaftsgipfel - Wirtschaftsgipfel Süddeutsche Zeitung 2022 im Hotel Adlon Berlin - Friedrich Merz, Bundesvorsitzender CDU, referiert zum Thema Was Deutschland jetzt braucht, Berlin Berlin Deutschland Hotel Adlon *** 16 SZ Economic Summit Economic Summit Süddeutsche Zeitung 2022 at Hotel Adlon Berlin Friedrich Merz, Federal Chairman CDU, speaks on the topic What Germany needs now 16 SZ Economic Summit Economic Summit Süddeutsche Zeitung 2022 at Hotel Adlon Berlin Friedrich Merz, Federal Chairman CDU, speaks on the topic What Germany needs now, Berl

© Quelle: IMAGO/Chris Emil Janßen