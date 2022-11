Merz: Härtere Strafen sollen Klimaaktivisten abschrecken

CDU-Chef Friedrich Merz will härter gegen die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ vorgehen. Härtere Strafen im Strafbestand der Nötigung sollten „Straßenblockierer und Museumsrandalierer“ vor Protestaktionen abschrecken, so Merz‘ Forderung am Sonntag. Der CDU-Chef beobachte eine Radikalisierung der Aktivisten.