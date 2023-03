Merz warnt vor Ausweitung des Kriegs in der Ukraine auf weitere Ex-Sowjetrepubliken

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat vor einer zu geringen militärischen Unterstützung der Ukraine und einer Ausweitung des Krieges auf weitere ehemalige Sowjetrepubliken gewarnt. „Ich bleibe bei meiner persönlichen Einschätzung: Wir hätten es früher und besser machen sollen“, sagte Merz bei dem Bühnen-Talk „RND vor Ort“ des RedaktionsNetzwerks Deutschland in Rostock mit Blick auf die Waffenlieferungen aus Deutschland.

„RND vor Ort“ mit Merz live verfolgen

Er wolle nicht „eines Tages vor der Frage stehen: Hätten wir diesem Land nicht früher und mehr helfen müssen?“ Wenn man vielleicht feststellen müsse, die Ukraine habe sich nicht vor diesem russischen Angriff ausreichend schützen können. „Der Krieg ist nicht entschieden. Das Land ist nicht gerettet“, sagte Merz.

„Schauen Sie nach Georgien, schauen Sie nach Moldau“

Der Partei- und Fraktionschef der Union warnte zugleich vor einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs, wenn Russland nicht in der Ukraine gestoppt werde. „Schauen Sie nach Georgien, schauen Sie nach Moldau. Dort sind dieselben Truppenbewegungen zu sehen, die vor acht Jahren in der Ukraine stattgefunden haben.“

Und im Osten von Moldau seien bereits „dieselben kleinen grünen Männchen aufgetaucht ohne Uniform und ohne Hoheitsabzeichen.“ Das seien wieder russische Soldaten so wie vor acht Jahren in der Ukraine.

Merz für geringere Abiturquote in Deutschland

In der Bildungspolitik sprach sich Merz für eine geringere Abiturquote in Deutschland aus. „Wir haben in den Geisteswissenschaften Abbrecherquoten bis 40 Prozent. Wir treiben Leute an die Universitäten, die eigentlich in der beruflichen Bildung dreimal besser aufgehoben wären“, sagte Merz in Rostock.

Er fuhr fort: „Wir haben ja auch den Wahn mittlerweile in diesem Land, dass jeder Abitur machen muss. Da fängt der Mensch überhaupt erst an und erfährt seine Vollendung im Akademiker. Das ist doch großer Unfug.“ Merz kritisierte, es würden die falschen Prioritäten gesetzt. „Ich bin ein großer Fan der beruflichen Bildung. Wir haben in diesem Land viele Chancen und wir müssen den jungen Leuten die Chancen auch geben.“