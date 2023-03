Merz wirft Koalition Bevormundung bei Klimaschutz vor

In der Fußball-Verbandsliga Ost konnte der TSV Flintbek mit einem 2:2-Unentschieden den Tabellenführer SSG Rot-Schwarz Kiel ärgern. Das Team von TSV-Chefcoach David Lehwald musste dabei den Ausgleichtreffer per Foulelfmeter erst in den Schlussminuten hinnehmen.