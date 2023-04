Nach Entlassung aus U-Haft

„Querdenken“-Gründer startet Petition für Gefangene

Der „Querdenken“-Initiator Michael Ballweg hat am Sonntag eine Petition für Gefangene ins Leben gerufen. Darin fordert er unter anderem eine Rückkehr zum Normalbetrieb in Gefängnissen nach Corona-Auflagen. Ballweg wurde am 4. April selbst aus der Untersuchungshaft entlassen.