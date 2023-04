„Führt zu Aufruhr in der Bevölkerung“: Kretschmer kritisiert Heizungspläne der Ampel

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Klimapolitik der Bundesregierung kritisiert. Insbesondere das geplante Verbot neuer Gas- und Ölheizungen hält er für den falschen Weg. „Das Gesetz ist mit der Brechstange gemacht und vieles ist technisch gar nicht möglich beziehungsweise so schnell umsetzbar“, sagte er gegenüber der „Bild“. Die Ampelkoalition gefährde damit „den Wohlstand von Millionen Menschen in Deutschland.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kretschmer sieht den sozialen Frieden gefährdet. „Die Pläne dieser Regierung führen zu Deindustrialisierung und zu Aufruhr in der Bevölkerung“, sagte er. Sein Argument: Viele Bürger könnten sich einen Umbau nicht leisten. Auch Vermieter und Wohnungsunternehmen würden Alarm schlagen. „Die Energiewende wird für die Bürger unbezahlbar und die Politik wird damit einen großen Teil der Bevölkerung verlieren. Die Menschen wenden sich ab, weil sie Angst bekommen.“

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Kritik am Atomkraftaus

Die Abschaltung der Atomkraftwerke hält Kretschmer ebenfalls für falsch, weil Deutschland deshalb mehr Gas und Kohle brauche. „Das ist kein Beitrag zum Klimaschutz, sondern völlig verfehlte Politik.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einer Partei rechnete er explizit ab: „Die Grünen haben das Grundvertrauen der Bevölkerung verspielt. In Deutschland galt immer: Erst geht es um die Interessen des Landes, dann um parteipolitische Ziele. Damit haben die Grünen gebrochen.“ Als Bespiele führte er den Kohleausstieg, das weitgehende Verbot neuer Autos mit Verbrennermotor ab 2035 und eben die Heizungspläne an.

Die Wirtschaft werde dadurch „abgewürgt“, Unternehmen würden Investitionen aufschieben und sich im Ausland orientieren. „Wir sägen an dem Ast, an dem der Wohlstand unseres Landes hängt“, sagte Kretschmer.

Kretschmer will „Zeitenwende“ bei Migrationspolitik

Er äußerte sich auch mit Blick auf den kommenden Flüchtlingsgipfel am 10. Mai, bei dem die Bundesregierung sich mit den Ländern und Kommunen beraten wird. Hier forderte er „Lösungen“ von der Ampel. Kretschmer will die Migration begrenzen. Dafür müsse man „freiwillige Aufnahmeprogramme wie etwa für Ortskräfte aus Afghanistan“ sofort stoppen. „Es braucht auch in der Migrationspolitik eine Zeitenwende“, so sein Plädoyer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kretschmer zu Russland: Meine Position hat sich nicht geändert

Bezüglich des russischen Angriffs auf die Ukraine gab er sich schmallippig. Er wiederholte seine Forderung nach mehr Diplomatie. Darauf angesprochen, dass CDU-Chef Friedrich Merz diesbezüglich die Positionen der Bundesregierung teilt, ließ sich Kretschmer mit nur einem Satz zitieren: „Ich habe meine Position dazu bisher klar formuliert und diese Position hat sich nicht geändert.“

Der sächsische Ministerpräsident hatte in der Vergangenheit mehrfach die Rolle Deutschlands in der Auseinandersetzung mit Russland kritisiert. So forderte etwa im vergangenen Sommer ein „Einfrieren“ des Krieges in der Ukraine und eine diplomatische Lösung, für die sich Deutschland engagieren müsse.

RND/sf