Michael Wendler: Warum RTL2 dem Verschwörungsinfluencer keine Bühne bieten sollte

Mehr als zwei Jahre lang verbreitete Schlagersänger Michael Wendler krude und gefährliche Verschwörungstheorien, verglich Corona-Schutzmaßnahmen mit dem Holocaust und stieg zum peinlichen Star der Corona-Leugner-Szene auf. Jetzt soll der Wendler zusammen mit seiner Frau zurück ins deutsche Fernsehen kommen. Heile Welt und Babyglück auf RTL2 statt Verschwörungs-Geschäft auf Telegram.

Die Entscheidung des Senders ist unverantwortlich. Es scheint, als hätten sie bei RTL2 ihre Köpfe in den vergangenen Jahren beharrlich in den Sand gesteckt, als Medien, Politik und Expertinnen und Experten über die Gefahr debattierten, die von Verschwörungsideologien und ihren prominenten Verbreitern ausgeht.

Von Corona zum Klimawandel und dem russischen Angriffskrieg

Seit Herbst 2020 verbreitete der Schlagersänger Verschwörungserzählungen über die Corona-Pandemie. In seinem Kanal in der Messenger- und Social-Media-App Telegram teilte er im Oktober 2020 etwa Videos des ehemaligen AfD-Politikers Heinrich Fiechtner und des Autoren und rechten Verschwörungsinfluencers Heiko Schrang. Wendler wetterte gegen Masken, Impfungen und Corona-Maßnahmen, leugnete die Existenz der Pandemie und verbreitete die antisemitisch konnotierte Verschwörungserzählung vom „Great Reset“.

Im Januar 2021 sprach er vom „KZ Deutschland“ und verglich damit die deutschen Corona-Maßnahmen mit den Verbrechen der Nationalsozialisten. Wendler machte da nicht halt, sondern verschaffte beinahe jeder Verschwörungserzählung Reichweite, die ihm vor die Augen kam.

Auch den Klimawandel leugnet Wendler beharrlich, über die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schrieb er 2021: „‼️ES WAR EINE WETTERWAFFE‼️“ – Großschreibung und Ausrufezeichen im Original.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine teilte Wendler in seinem Kanal dann russische Kriegspropaganda und antisemitische Erzählungen, nach denen der jüdische Investor und Philanthrop George Soros in der Ukraine die Fäden ziehen würde.

Rechtsextreme Propaganda und zwielichtige Werbung

Etwa 60-mal verbreitete Wendler allein in den vergangenen 12 Monaten Inhalte des rechtsextremen und vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachteten „Compact“-Magazins. 2012 hatte Wendler dem Magazin bereits ein Interview gegeben. Mehr als zwei Dutzend Mal teilte er auch Inhalte des Rädelsführers der rechtsextremen Identitären Bewegung, Martin Sellner.

Geld verdiente der Schlagersänger in all dieser Zeit unter anderem mit Werbung für den rechten Kopp-Verlag. Er bewarb lange haltbares Vollkornbrot in Dosen zu „Krisenvorsorge“, Vitamintropfen zum „‼️ GESUND BLEIBEN OHNE IMPFUNG ‼️“ (Großschreibung und Ausrufezeichen auch hier im Original – geneigte Leserinnen und Leser dürften ein Muster erkennen). Er bewarb dort sogar Algenpulver mit den Worten „SOLL KREBS VORBEUGEND SEIN“ – ein Gesundheitsversprechen, das nicht nur unseriös, sondern auch verboten ist.

Und jetzt soll der Wendler also zurück ins Fernsehen. Der Ankündigung durch RTL2 ging eine Ankündigung des Schlagersängers und Verschwörungsinfluencers selbst voraus: Am Montag kündigte er in seinem Telegram-Kanal die baldige Löschung desselben an. In einer am Dienstag versandten Presseerklärung von RTL2 wird Wendler mit den Worten zitiert, er wolle sich „von einigen meiner Äußerungen in der Vergangenheit“ distanzieren.

Gut, eine zweite Chance verdient schließlich jeder, oder? Doch Wendlers Distanzierung fehlt es zum einen an Substanz. Wovon will er sich distanzieren, woran hält er fest? Diese und viele weitere Fragen wären zunächst zu beantworten.

RTL2 sollte die Reißleine ziehen

Zudem ist es nicht so, dass Wendlers problematische Postings lange zurückliegen. Noch im Dezember 2022 teilte Michael Wendler einen Telegram-Beitrag des von den deutschen Strafverfolgungsbehörden gesuchten Antisemiten Attila Hildmann, in dem Deutschland als „BRD-Gulag“ bezeichnet wird.

Und erst im vergangenen Monat verbreitete Wendler Beiträge eines QAnon-Propagandakanals. QAnon, das ist jene im Kern antisemitische Verschwörungserzählung, die insbesondere in den USA bereits mehrere Menschen zu schweren Straf- und Gewalttaten bis hin zu Morden motiviert hat.

Dass RTL2 trotzdem bereit ist, Michael Wendler eine große Bühne zu bereiten, ist nicht nur ein Grund zum Kopfschütteln. Es ist gefährlich. Der Sender beteiligt sich damit daran, antisemitische, wissenschaftsfeindliche Verschwörungserzählungen und rechtsextreme Propaganda zu normalisieren. Klar, auf den Fernsehbildschirmen soll es um „Babyglück“ gehen, nicht um Wendlers problematische Ansichten. Doch gerade dieser Auftritt als sympathischer Familienvater trägt dazu bei, die Verbreitung menschenverachtender Inhalte in der Gesellschaft weiter zu normalisieren. Frei nach dem Motto: Wer eine eigene Sendung im deutschen Fernsehen hat, kann so schlimm schon nicht sein.

RTL2 und die Produktionsfirma Endemol Shine sollten deshalb schnellstens die Reißleine ziehen und ihre Pläne für ein freundlich-unkritisches Fernsehformat mit Wendler zu den Akten legen.