Kommt es in Georgia zur Stichwahl?

Atlanta. Im Rennen um den wichtigen Senatssitz des US-Staates Georgia hat sich bis zum Mittwoch noch keine Entscheidung abgezeichnet. Der Demokrat Raphael Warnock und sein republikanischer Herausforderer Herschel Walker lagen bei der Stimmenauszählung so dicht beieinander, dass nicht abzusehen war, wer die Wahl gewonnen hat. Das Ergebnis könne womöglich noch einige Zeit auf sich warten lassen, sagte Warnock am frühen Morgen (Ortszeit). Vielleicht gebe es sogar eine Stichwahl.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zu den Zwischenwahlen in den USA im Liveblog +++

„Ein guter Abend für die Demokraten“ – Videoanalyse der ersten Ergebnisse der Midterm-Wahlen Der US-Politikexperte Julius van de Laar analysiert im RND-Videointerview die ersten Ergebnisse der Midterm-Wahlen 2022. © Quelle: RND

Vor zwei Jahren gewannen Demokraten

Der frühere Footballspieler Walker gab sich optimistisch. „Ich bin nicht zum Verlieren gekommen“, sagte er. Da es noch einen dritten Kandidaten gab, bestand die Möglichkeit, dass weder Warnock noch Walker die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten. In diesem Fall griffe wie schon vor zwei Jahren eine Sonderregel des Staates Georgia und es gäbe eine Stichwahl am 6. Dezember. Vor zwei Jahren hatte sich Warnock dabei knapp durchgesetzt und so dafür gesorgt, dass die Demokraten eine hauchdünne Mehrheit im Senat bekamen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Warnock setzte kaum lokale Themen

Wie seine Chancen diesmal stehen, hängt auch vom Ausgang der Senatswahlen in den anderen US-Staaten ab. Warnock hat sich im Wahlkampf bislang darum bemüht, lokale Themen in den Vordergrund zu stellen und die Wahl nicht als Volksabstimmung über die Demokraten in den gesamten USA erscheinen zu lassen. Walker hat ihn dagegen als Erfüllungsgehilfen des Weißen Hauses dargestellt. Sollte eine mögliche Stichwahl in Georgia auch diesmal über die Mehrheitsverhältnisse im US-Senat entscheiden, wäre das womöglich ein Vorteil für Walkers Strategie.

Falls die Senatsmehrheit schon vorher feststeht, könnte dagegen Warnocks Argument besser verfangen, dass Politikneuling Walker noch nicht bereit für den Senat sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP