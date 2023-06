Hunderte Migranten vermisst: Was wir über den Bootsuntergang vor Griechenland wissen

New York. Nach dem Untergang eines Bootes mit Hunderten Migranten vor der südgriechischen Küste streiten Aktivisten, Grenzschützer, Migrationsexperten und Politiker über den Hergang und eine mögliche Mitverantwortung. Aktivisten berichten, Menschen an Bord hätten mehrfach um Hilfe gebeten, die Küstenwache habe jedoch nicht eingegriffen. Die Küstenwache betont dagegen, der Kutter habe Hilfe wiederholt abgelehnt. Unterschiedliche Angaben gibt es auch darüber, ob der Kutter abgeschleppt werden sollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Nachrichtenagentur AP hat den Ablauf der Katastrophe rekonstruiert anhand von Informationen der griechischen Behörden, eines Handelsschiffes und von Aktivisten, die nach eigener Darstellung in Kontakt mit Menschen an Bord des Kutters standen. Viele der Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Was fehlt, sind Aussagen von Überlebenden.

„Sie waren in Gefahr und brauchten Hilfe.“ Nawal Soufi, Menschenrechtsaktivistin

Untergang bei der Halbinsel Peloponnes: Was wir wissen

Am 9. Juni, einem Freitag, sticht im Osten Libyens ein betagter Fischkutter in Richtung Italien in See. Das Schiff ist überfüllt. An Bord drängen sich bis zu 750 Frauen, Männer und Kinder aus Syrien, Ägypten, Pakistan und den palästinensischen Gebieten. Sie versuchten auf der Flucht vor der Hoffnungslosigkeit in ihrer Heimat, Verwandte in Europa zu erreichen. Fünf Tage später sinkt der Kutter etwa 75 Kilometer südwestlich der griechischen Halbinsel Peloponnes. Überlebt haben 104 Menschen - allesamt Männer. Bislang wurden 78 Leichen geborgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der erste Kontakt: Italiener informieren Griechen

Am Dienstag gegen 11.00 Uhr informieren die italienischen Behörden griechische Stellen, dass sich ein Fischkutter voller Migranten südlich der Peloponnes befinde. Nach griechischen Angaben haben Aktivisten die Italiener alarmiert.

Zahl der Opfer bei Bootsunglück in Griechenland steigt auf 78 Es ist eines der schwersten Bootsunglücke in Griechenland seit Jahren. Einsatzkräfte bargen Dutzende tote Migranten aus dem Wasser. © Quelle: dpa

Etwa zur gleichen Zeit schreibt die Menschenrechtsaktivistin Nawal Soufi im Internet, sie stehe in Kontakt mit einer Frau auf einem Schiff, das vier Tage zuvor Libyen verlassen habe. Das Trinkwasser werde knapp. „Dramatische Situation an Bord. Sie brauchen sofort Rettung“, schreibt Soufi. Sie teilt die Koordinationsdaten des Telefons, von dem sie angerufen wurde. Es befindet sich etwa 100 Kilometer von Griechenland entfernt.

Im Laufe des Tages erhält Soufi nach eigenen Angaben etwa 20 Anrufe von Bord des Kutters. Die Nachrichtenagentur AP konnte die Menschenrechtsaktivistin nicht erreichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Überwachungsflugzeug der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex entdeckt den Kutter um 12.47 Uhr und informiert die griechischen Behörden. Weitere Einzelheiten will Frontex nicht mitteilen.

Verzweifelt oder Rettung abgelehnt? Angaben widersprüchlich

Um 14.00 Uhr stellen griechische Behörden Kontakt zu jemandem auf dem Kutter her. Das Schiff habe keinerlei Hilfe von der Küstenwache oder von Griechenland erbeten, erklärt sie.

Aktivsten sagen dagegen, die Menschen an Bord seien bereits in einer verzweifelten Lage gewesen. Soufi schreibt um 15.11 Uhr, Passagiere hätten ihr berichtet, dass sieben Menschen bewusstlos geworden seien.

Unabhängig von Soufi empfängt das Netzwerk Alarm Phone, das einen Notruf für Migranten betreibt, einen Anruf von Bord des Kutters. „Sie sagen, dass sie die Nacht nicht überleben, dass sie in großer Not sind“, zitiert das Netzwerk aus dem Anruf.

Die humanitäre Rechnung von Krieg und Gewalt will niemand zahlen Die Zahl der Geflüchteten steigt weltweit auf ein historisches Höchstmaß. Dies ist vor allem eine Folge kriegerischer Konflikte. Während die Rüstungs­ausgaben steigen, suchen Hilfs­organisationen händeringend nach Geldgebern. Auch aus Deutschland kommen fatale Signale, kommentiert Thoralf Cleven. Hier mit Plus-Abo lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um 15.35 Uhr entdeckt ein Hubschrauber der griechischen Küstenwache den Fischkutter. Eine später veröffentlichte Luftaufnahme zeigt, dass sich beinahe auf jedem Quadratzentimeter Deck Menschen drängen.

Bis 21.00 Uhr stehen die griechischen Behörden nach eigenen Angaben über Satellitentelefon, Funk und Zurufe, die von Handelsschiffen und einem in der Nacht eingetroffenen Boot der Küstenwache geführt werden, in Kontakt mit Menschen auf dem Kutter. Die Passagiere hätten wiederholt erklärt, sie wollten nach Italien weiterfahren und eine Rettung abgelehnt, heißt es.

Handelsschiff bringt Vorräte

Um 17.10 Uhr bitte Griechenland den unter maltesischer Flagge fahrenden Tanker „Lucky Sailor“, dem Kutter Lebensmittel und Wasser zu bringen. Nach Angaben des Betreibers nehmen die Menschen auf dem Schiff nur sehr zögerlich Hilfe an. Sie wollten nach Italien, hätten sie geschrien, erklärt Eastern Mediterranean Maritime Limited. Die Menschen hätten sich aber schließlich überreden lassen, etwas anzunehmen.

Gegen 18.00 Uhr meldet ein Hubschrauber der griechischen Küstenwache, der Kutter halte konstant Kurs in Fahrtrichtung.

Um 18.20 Uhr teilt Alarm Phone mit, Menschen an Bord hätten berichtet, dass Schiff liege still. Der Kapitän habe sich mit einem Beiboot davongemacht. „Bitte irgend eine Lösung“ habe ein Anrufer gefleht. Nach Angaben der griechischen Behörden stoppte der Kutter, um Hilfsgüter von der „Lucky Sailor“ zu übernehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um 18.55 Uhr schreibt Soufi, Migranten an Bord hätten ihr von sechs Toten berichtet, zwei weitere Menschen seien sehr krank. Soufi ist die Einzige, die von Todesfällen auf dem Kutter schon vor dem Untergang berichtet. AP kann ihre Angaben nicht überprüfen.

Politik an ihrer moralischen Grenze Bei der Überfahrt aus Nordafrika sind offenbar über 500 Flüchtlinge gestorben. Dafür sind kriminelle Schlepper verantwortlich. Sie nutzen die Not von Menschen aus, die keine andere Möglichkeit sehen, nach Europa zu gelangen. Das neue Gemeinsame Europäische Asylsystem werde daran nichts ändern, kommentiert Markus Decker. Hier mit Plus-Abo lesen

Gegen 21.00 Uhr bittet Griechenland ein weiteres Handelsschiff, Trinkwasser zum Kutter zu bringen. Es fährt unter griechischer Flagge. Die „Lucky Sailor“ darf abdrehen und ihre Fahrt fortsetzen.

Etwa 22.40 Uhr erreicht ein Schiff der Küstenwache von Kreta aus den Kutter und bleibt bis zum Schluss in der Nähe. Das Schiff beobachte den Kutter aus einiger Entfernung, erklärt die Küstenwache. Das Migrantenschiff habe offenbar keine Probleme und halte Kurs und Geschwindigkeit.

Die letzten Stunden

Soufi zufolge könnte die Übergabe von Hilfsgütern die Probleme des Kutters verschärft haben. Kurz nach 23.00 Uhr habe das Schiff zu schwanken begonnen, als Passagiere versuchten, Wasserflaschen von einem anderen Schiff zu fangen, schreibt sie. Nach Angaben von Menschen an Bord wurden Seile an das Schiff gebunden, die es destabilisiert und Panik ausgelöst hätten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der „Lucky Sailor“-Betreiber versichert der AP dagegen, der Tanker habe keine Seile am Kutter festgemacht, sondern die Hilfsgüter in wasserdichten Fässern verstaut, die an ein Seil gebunden gewesen seien. „Diejenigen, die sich an Bord des Bootes befanden, ergriffen die Leine und zogen“, erklärt Eastern Mediterranean Maritime. Das zweite Handelsschiff reagierte nicht auf Anfragen der AP.

Ein Sprecher der Küstenwache erklärt, ihr Schiff habe zwar kurz ein dünnes Seil am Kutter angebracht, aber zu keiner Zeit versucht, diesen abzuschleppen. Kommandant Nikos Alexiou sagt dem griechischen Fernsehsender Ant1 TV, die Küstenwache habe den Zustand des Kutters überprüfen wollen. Die Menschen an Bord hätten jedoch erneut die Annahme von Hilfe verweigert, das Seil gelöst und ihren Kurs fortgesetzt.

Gegen 23.00 Uhr hat Soufi das letzte Mal Kontakt mit dem Kutter. Niemand habe den Willen geäußert, nach Italien weiterzufahren oder Hilfe aus Griechenland abgelehnt. „Sie waren in Gefahr und brauchten Hilfe“, sagt sie.

Hunderte Menschen werden vermisst

Nach Angaben der Behörden stoppt die Maschine des Kutters am Mittwoch gegen 1.40 Uhr. Das Schiff der griechischen Küstenwache nähert sich ihm, um herauszufinden, was für ein Problem es gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenige Minuten später hat Alarm Phone noch einmal Kontakt zu Menschen auf dem Fischkutter. Dieser bricht nach Angaben der Organisation jedoch nach wenigen Worten ab.

Um 2.04 Uhr berichtet die Küstenwache, der Kutter beginne heftig zu schwanken. Dann kentert er. Menschen werden in der Dunkelheit ins Wasser geschleudert. Andere klammern sich am Boot fest. Viele andere, darunter Frauen und Kinder, sind unter Deck eingeschlossen. Eine Viertelstunde später sinkt der Kutter.

In nächtlicher Finsternis werden 104 Menschen lebend aus dem Wasser gezogen und von der Luxusjacht „Mayan Queen IV“, die in der Nähe unterwegs war, ans Ufer gebracht. Die griechischen Behörden bergen 78 Leichen. Seit Mittwoch ist niemand mehr gefunden worden. Bis zu 500 Menschen werden vermisst. Es ist eine der schlimmsten Schiffskatastrophen im Mittelmeer.

RND/AP