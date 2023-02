Die Realos und ihr Migrationspapier: Wer simple Lösungen verspricht, lügt

Ukraine kündigt Boykott von OSZE-Versammlung an

Die ukrainische Delegation will die OSZE-Versammlung Ende Februar boykottieren. Grund ist die Einladung der russischen Parlamentarier durch das Gastgeberland Österreich. Die Ukrainer kündigten am Sonntag an, dennoch in Wien über die Krise der OSZE beraten zu wollen.