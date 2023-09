Migrationsdebatte: Söder will mehr Solidarität – auch von Stadtstaaten

Die Debatte über den Umgang mit Migranten geht weiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Forderungen nach einer geringeren Beteiligung der Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen bei der Aufnahme von Asylbewerbern eine Absage erteilt. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai will derweil „parteiübergreifende Lösungen“ finden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich halte nichts von Debatten, weshalb Stadtstaaten weniger Menschen aufnehmen sollen als andere Länder“, sagte Söder in einem Interview der Mediengruppe Bayern (unter anderem „Passauer Neue Presse“/Freitag). Bayern habe mehr als zehn Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich eingezahlt. „Diese Solidarität darf man bei der Verteilung auch von anderen Ländern erwarten“, sagte Söder. Söder kündigte an, die Polizei in Bayern im Kampf gegen illegale Schleusungen zu stärken. „Wir selbst werden die Polizei in den Grenzregionen weiter ausbauen. Nicht nur die Grenzpolizei, sondern auch die Stationen vor Ort.“

Neu ankommende Asylbewerber werden in Deutschland nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel verteilt. Dabei werden die Bundesländer nach ihrem Steueraufkommen und ihrer Bevölkerungszahl gewichtet. Aus den Stadtstaaten waren zuletzt wiederholt Forderungen gekommen, die Aufnahmequoten zu senken mit der Begründung, das Platzangebot sei im städtischen Umfeld geringer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FDP-Generalsekretär will mit Union zusammenarbeiten

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sprach sich derweil in der Migrationspolitik für eine Zusammenarbeit mit der Union aus, aber zugleich deren Bereitschaft dafür in Frage gestellt. „Parteiübergreifende Lösungen wären bei solch einer großen Herausforderung gut“, sagte er dem Berliner „Tagesspiegel“ (Freitag). Er sei aber misstrauisch, ob CDU und CSU tatsächlich Interesse daran hätten. „Wenn ich sehe, dass die Union große Reden schwingt, aber in den Bundesländern, in denen sie regiert, keine der bereits umsetzbaren Maßnahmen ergreift, kommen mir Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit.“

Demokratie-Radar Wie steht es um die Demokratie in Deutschland? Unser RND-Team geht dem nach – jeden Dienstag ab 3.10. in diesem Newsletter. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Den Koalitionspartner Grüne forderte er auf, sich bei dem Thema der Realität zu stellen. Es sei „wahnsinnig schwer“ gewesen, sie von der Einstufung Moldaus und Georgiens als sichere Herkunftsstaaten zu überzeugen. „Wir führen eine Sachdebatte zur Migration, bei der sich alle ehrlich machen müssen. Realitätsverweigerung ist gefährlich, sie stärkt die politischen Ränder“, sagte er.

UN-Organisation legt Zahlen zu Geflüchteten vor

Unterdessen legten die Vereinten Nationen Zahlen zum Flüchtlingsstrom mit. Laut des UN-Flüchtlingskommissariats UNHCR kamen etwa 186.000 Migranten und Flüchtlinge in diesem Jahr bislang im Süden Europas an, die meisten von ihnen in Italien. Zwischen Januar und dem 24. September wurden mehr als 2500 Menschen, die das Mittelmeer überqueren wollten, entweder tot gefunden oder wurden noch vermisst. Dies stellt einen signifikanten Anstieg gegenüber den 1680 Menschen da, die im Vergleichzeitraum des Vorjahres starben oder als vermisst galten, wie Ruven Menikdiwela, Direktorin des New Yorker Büros des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, dem UN-Sicherheitsrat sagte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das UNHCR schätzt, dass mehr als 102.000 Flüchtlinge und Migranten aus Tunesien - eine Zunahme von 260 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - und mehr als 45.000 aus Libyen versuchten, zwischen Januar und August über das Mittelmeer zu gelangen, wie Menikdiwela sagte. Etwa 31.000 Menschen wurden nach ihren Angaben auf dem Meer gerettet oder abgefangen und in Tunesien an Land gebracht, etwa 10.600 seien in Libyen an Land gebracht worden.

Die Mehrzahl der Menschen, die es in den Süden Europas schafften, kam in Italien an - mehr als 130.000. Dies stellte nach Menikdiwelas Angaben eine Zunahme von 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar. Die übrigen Menschen erreichten Griechenland, Spanien, Zypern oder Malta. Menikdiwela sagte in der von Russland einberufenen Sicherheitsratssitzung, die hohen Zahlen aus Tunesien fänden ihren Ursprung in gewachsener Unsicherheit innerhalb von Flüchtlingsgemeinschaften. Sie verwies auf Vorfälle rassistisch motivierter Angriffe und von Hassreden sowie kollektive Ausweisungen in Libyen und Algerien. Die Bedingungen für Tausende von Flüchtlingen und Migranten in offiziellen und inoffiziellen Hafteinrichtungen in Libyen „geben weiterhin Anlass zu großer Sorge“, sagte sie.

Die UNHCR-Zahlen ähnelten jenen, die der Direktor des Büros der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bei den Vereinten Nationen vorlegte, Par Liljert. Auch er verwies auf die schlimmen Bedingungen, unter denen Menschen auf der Suche nach einem besseren oder sichereren Leben versuchen, das Mittelmeer zu überqueren. „Jüngste IOM-Daten zeigen, dass von Januar bis September 2023 mehr als 187.000 Menschen das Mittelmeer auf der Suche nach einer besseren Zukunft und dem Versprechen auf Sicherheit überquert haben“, eröffnete er dem Sicherheitsrat.

In diesem Zeitfenster habe die IOM 2778 Todesfälle registriert, „von denen sich 2093 auf der gefährlichen zentralen Mittelmeerroute ereigneten“. Trotz der offensichtlichen Gefahren sei die Zahl der Ankünfte in Griechenland über diese Route um mehr als 300 Prozent gestiegen, während die Zahl der Ankünfte in Spanien, vorwiegend über die Atlantikroute zu den Kanarischen Inseln, im Vergleich zum Vorjahr weitgehend gleich geblieben sei. Einen deutlichen Anstieg der Ankünfte in Italien verzeichnete auch Liljerts Organisation - 130.000 in diesem Jahr. Im Vorjahr seien es 70.000 gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa/AP