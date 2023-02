FBI durchsucht offenbar Haus des ehemaligen US-Vizepräsidenten Pence

Reportergespräche im Podcast: das Beben in der Türkei und das erste Jahr des Friedrich Merz

Was liegt an im politischen Berlin? Die RND-Korrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann blicken in dieser Woche auf die Folgen des Erdbebens in der Türkei, auf das erste Jahr von Friedrich Merz als Oppositionsführer, auf die Neuwahl in der Haupstadt und auf einen Großprozess gegen eine linke Extremistengruppe in Sachsen.