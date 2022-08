Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence in New Hampshire

Manchester. Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence hat seine republikanischen Parteikollegen dazu aufgerufen, die Verbalattacken auf die Bundespolizei FBI wegen der Durchsuchung des Anwesens von Ex-Präsident Donald Trump einzustellen. Bei einer Veranstaltung im US-Staat New Hampshire am Mittwoch wurde er gefragt, was durch seinen Kopf ging, als er von der Razzia in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in der vergangenen Woche im Rahmen von Ermittlungen auf Bundesebene wegen der Mitnahme von Geheimdokumenten aus dem Weißen Haus erfuhr.

Pence, der wie Trump über eine Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 nachdenkt, sagte, er sei beunruhigt über das, was er als Politisierung des FBI bezeichnete. Vom Justizministerium und Justizminister Merrick Garland forderte er mehr Transparenz darüber, was die Behörden dazu veranlasste, Trumps Privaträume durchsuchen zu lassen.

„Die republikanische Partei ist die Partei von Recht und Ordnung“

Doch der frühere Vizepräsident Trumps hatte auch eine Botschaft für die Republikaner. Diese wolle er daran erinnern, dass sie den Justizminister für dessen Entscheidung zur Verantwortung ziehen könnten, ohne die breite Masse der FBI-Beamten zu attackieren.

„Die republikanische Partei ist die Partei von Recht und Ordnung“, sagte er. Diese Partei stehe an der Seite der Männer und Frauen auf Bundes-, Staats- und lokaler Ebene, „und diese Attacken auf das FBI müssen aufhören. Aufrufe, dem FBI die Finanzierung zu entziehen sind genauso falsch wie Aufrufe, der Polizei die Finanzierung zu entziehen.“

Sicherheitsbehörden rechnen mit mehr Drohungen

Vertreter der Sicherheitsbehörden im ganzen Land haben vor einer Zunahme der Drohungen und des Potenzials für gewaltsame Attacken auf Sicherheitsbeamte oder Gebäude des Bundes durch Trump-Anhänger gewarnt, die der Ansicht sind, dass das FBI zu weit gegangen ist, indem es gegen den früheren Präsident ermittelt.

RND/AP