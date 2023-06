Militärexperte: Kampfpotential der Wagner-Gruppe bleibt für Russland interessant

Sesselmann erster AfD-Landrat

Nach AfD-Wahlsieg in Sonneberg: Was macht eigentlich ein Landrat?

In Sonneberg ist erstmals ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt worden. Jetzt steht Robert Sesselmann an der Spitze der Kreisverwaltung des Landkreises in Südthüringen. Was kann er als Landrat überhaupt machen?