Militärexperte: Russland hat Schwächephase überwunden - Panzer für Ukraine wichtig

Neuseelands neuer Premierminister tritt ein schweres Erbe an

Am Mittwoch ist mit Chris Hipkins ein neuer Premierminister in Neuseeland vereidigt worden. Hipkins ersetzt die bisherige Regierungschefin Jacinda Ardern, die in der vergangenen Woche überraschend ihren Rücktritt erklärt hat. Hipkins tritt in vielerlei Hinsicht ein schweres Erbe an.