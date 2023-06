﻿Wie die Kampfjets bei „Air Defender 23“ in der Luft ihren Sprit bekommen

Wunstorf. In rund fünf Kilometern Flughöhe über der deutschen Nordsee ist der Airbus A400M des Lufttransportgeschwaders 62 (LTG 62) bereit für den Tankvorgang. In einem eigens definierten Luftraum, der für andere Flugzeuge an diesem Tag gesperrt ist, fliegt die bauchige Maschine einen weitgezogenen Kreis, ähnlich einem Habicht auf Beuteflug. Zusammen sieben Eurofighter und Tornados gilt es an diesem späten Nachmittag zu betanken.

Die beiden Tankschläuche hat der Co-Pilot der Maschine, Hauptmann Maximilian S. (29), auf die maximale Länge von rund 20 Metern ausgefahren. Die Schläuche kommen aus einer Einrichtung, die beidseitig auf der Unterseite der Transportflügel befestigt ist und sich „AAR-Pod“ nennt. „AAR“ steht für Air-To-Air Refueling, zu deutsch: Luft-zu-Luft-Betankung. Die beiden schwarz-gelb markierten Schläuche bewegen sich in der Luft leicht wellenförmig hin und her.

An Bord des A400M herrscht routinierte Konzentration. Während der Pilot seine Maschine ruhig hält, kümmert sich sein Co-Pilot um den Tankvorgang, nimmt mit den Piloten der sich von hinten nähernden Kampfjets Funkkontakt auf, verfolgt deren Annäherung auf einem Monitor. Im hinteren Teil der Maschine im Laderaum hält sich Oberfeldwebel Max N. (23) auf, der technische Ladungsmeister. Er beobachtet den Vorgang parallel von einem Bullauge aus. Sein Auftrag: Sollte eine Kurskorrektur beim zu betankenden Kampfjet erforderlich sein, damit er erfolgreich andocken kann, meldet er dies per Funk dem Co-Piloten.

Höchstmaß an Konzentration für die Piloten

Zentimeter um Zentimeter nähern sich auf beiden Seiten die Kampfjets den Tankschläuchen. An deren Ende ist ein Fangtrichter montiert. Dieser sieht aus wie ein überdimensionaler Federball. Am Kampfjet befindet sich das Gegenstück zu diesem Trichter: eine Sonde. Wie beim Schlüssel-Schloss-Prinzip gleitet die Sonde in den Fangtrichter, rastet ein – und es beginnt der rund zehnminütige Tankvorgang. Der A400M gibt nun rund 1590 Kilogramm Kraftstoff pro Minute ab – in einer Höhe von 5000 Metern, bei einer beeindruckenden Geschwindigkeit von etwa 500 Kilometern pro Stunde. Die Betankung in der Luft erfordert sowohl beim A400M als auch beim Kampfjetpiloten trotz der heutigen technischen Möglichkeiten ein Höchstmaß an fliegerischer Präzision und Erfahrung – beim diesem Tempo noch besonders verblüffend.

Bei guter, wolkenloser Wetterlage mit Sichtflugbedingungen und gleichbleibenden Windverhältnissen gibt die fliegende Tankstelle der Luftwaffe vom niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf an sieben Kampfjets insgesamt 30 Tonnen Kerosin ab – aus ihren eigenen Tankvorräten. Der gesamte Vorgang über der offenen Nordsee dauert knapp eine Stunde. Getankt hat der Airbus an diesem Tag rund 49 Tonnen Kerosin – genug Flugbenzin, um nach Wunstorf zurückkehren.

Im Cockpit: Co-Pilot Hauptmann Maximilian S. hat während der Übung den Tankvorgang der sieben Kampfjets vom A400M aus begleitet. Danach beantwortet er Fragen der mitfliegenden Reporter. © Quelle: Andreas Voigt

Übungsauftrag erfährt die Crew erst kurzfristig

Rückblick: Die Betankung von Kampfjets in der Luft ist Teil der internationalen „Air Defender 23“-Übung, an der die Bundeswehr federführend noch bis Freitag, 23. Juni, teilnimmt. Gegen Mittag, nur ein paar Stunden vor der angesetzten Übung über der Nordsee, hatte die Crew erfahren, wohin der Flug mit welchem Auftrag geht – damit sie sich nicht vorbereiten kann. Co-Pilot Maximilian S. nimmt die Maschine kurz vor dem Start von außen in Augenschein – ein Routinecheck. Sein Pilot setzt sich derweil mit den Flugkoordinaten und dem Zeitplan auseinander. Hauptmann S. berichtet später auf dem Rückflug, dass alles nach Plan verlaufen sei und die Betankung in der Luft mit zu den anspruchsvollsten Aufgaben von A400M-Piloten beim LTG 62 gehöre. „Allerdings ist die Herausforderung beim Kampfjetpiloten noch höher, denn wir an Bord geben Tempo und Richtung vor.“

Ladungsmeister Max S. sagt, die „Air Defender 23“ -Übung sei etwas Besonderes, da man sich mit Soldaten anderer Nationen austauschen, sich gegenseitig Tipps und Unterstützung geben könne. „Das sind alles hochprofessionelle Soldaten“, sagt er. Seit dem Start von „Air Defender“ auf der Luftwaffenbasis in Wunstorf am 12. Juni ist viel los im Fliegerhorst und für die etwa 1500 Soldatinnen und Soldaten des LTG 62, das dort stationiert ist. Täglich sind rund 450 Militärangehörige aus den USA, 20 aus Rumänien und elf aus Ungarn an der Operation beteiligt.

Fliegerhorst Wunstorf bildet logistisches Rückgrat

Untergekommen sind die meisten von ihnen in Hotels in der Region. Ihre Flugzeuge stehen auf dem Rollfeld. Zu den ausländischen Soldaten kommen noch einmal 150 deutsche Unterstützungskräfte hinzu. An allen Manöverstandorten proben bei „Air Defender 23“ mehr als 10.000 Soldaten aus 25 Nationen den Ernstfall einer schnellen Truppenverlegung nach Osten oder eine Luftbetankung.

Kontrolle vom Laderaum aus: Oberfeldwebel Max N. (29) ist technischer Ladungsmeister im Airbus A 400 M. © Quelle: Andreas Voigt

Die meisten Flugzeuge brechen von Wunstorf aus zu Übungen über der Nord- und Ostsee auf, teils auch zu den Standorten in Schleswig-Jagel und Hohn. Ein weiterer Stützpunkt der Großübung befindet sich im bayerischen Lechfeld. Der Fliegerhorst Wunstorf bildet das logistische Rückgrat. An „Air Defender 23″ sind insgesamt 220 Flugzeuge und Kampfjets beteiligt. Sieben von ihnen wurden jetzt vom A 400M mit den Kennzeichen „54 /20″ betankt -mit Co-Pilot Maximilian S. und dem technischen Ladungsmeister Max N. in der Verantwortung.

Auf Wunsch der Bundeswehr wurden die Nachnamen der handelnden Akteure abgekürzt.

Dieser Text ist zunächst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.