Milliarden und Entschuldigungen: Joe Biden markiert auf Klimakonferenz den Sinneswandel der USA

Scholz hält diplomatische Lösung des Krieges in der Ukraine derzeit für unmöglich

Laut Bundeskanzler Scholz verhindere Putins Kriegsführung jegliche diplomatische Annäherung in der Ukraine. Das sagte Scholz am Freitag bei „RND vor Ort“ in Leipzig. Er rechnete außerdem mit radikalen Klimaaktivisten ab und sieht US-Präsident Biden nach den Midterm-Wahlen gestärkt. Die wichtigsten Aussagen des Kanzlers im Überblick.