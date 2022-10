Ministerien äußern in Protokollnotiz schwere Bedenken am Kompromiss zum China-Deal

Das Bundeskabinett ist im Streit um eine chinesische Beteiligung an einem Containerterminal im Hamburger Hafen am Mittwoch zu einem Kompromiss gelangt. Doch einigen Ressort stößt dieser Beschluss offenbar bitter auf. Das Auswärtige Amt hat Bedenken in Form einer Protokollnotiz geäußert – und weitere Ministerien schlossen sich an.