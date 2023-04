Ministerin Schulze: Dürfen Länder wie Mali und Burkina Faso nicht aufgeben

Bis Mai 2024 zieht sich die Bundeswehr komplett aus Mali zurück. Das Engagement in der Entwicklungspolitik will Ministerin Svenja Schulze hingegen in der Region ausbauen - auch im Interesse Deutschlands.

Berlin. Die Bundesregierung hat den Abzug der Bundeswehr aus Mali angekündigt - das entwicklungspolitische Engagement in der Sahelregion will die zuständige Ministerin aber ausweiten. „Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wie sich im Sahel der Terrorismus weiter ungebremst ausbreitet“, sagte Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Viele Menschen schließen sich Extremisten an, weil sie einen Job brauchen und keine andere Perspektive sehen. Hier kann Entwicklungspolitik ansetzen, indem sie den Terrorgruppen den Nährboden entzieht.“

Deutschland will entwicklungspolitisches Engagement ausweiten

Schulze mahnte, der Westen dürfe Länder wie Mali und Burkina Faso nicht aufgeben. Deutschland werde in der Sahelregion engagiert bleiben. „Wir werden unser entwicklungspolitisches Engagement sogar ausweiten und dabei die gesamte Region inklusive der Küstenstaaten in den Blick nehmen. Denn die Terroristen halten sich nicht an Landesgrenzen.“ Die SPD-Politikerin sagte weiter, Deutschland habe ein eigenes Interesse daran, die Länder zu unterstützen. Falls sich in Afrika „staatsfreie Räume“ ausbreiteten, könnte dies auch Europa zunehmend vor Herausforderungen stellen.

Den westafrikanischen Staaten Mali und Burkina Faso machen islamistische Terrorgruppen zu schaffen. In beiden Ländern haben sich Militärregierungen an die Macht geputscht, die sich gegen die frühere Kolonialmacht Frankreich und andere westliche Partner wenden. In Mali sind derzeit noch mehr als 1100 Männer und Frauen der Bundeswehr als Blauhelm-Soldaten der UN-Mission Minusma im Einsatz. Die Bundesregierung will sie aber bis Mai 2024 abziehen. Die Junta gilt als russlandnah.

